Зеленский вакцинировался без рубашки: СМИ говорят о неофициальном соревновании между политиками
Президент Владимир Зеленский вакцинировался от коронавируса 2 марта на Донбассе. Фото с самого процесса прививки наделало немало ажиотажа в сети. В частности, иностранные СМИ отметили, что своим внешним видом украинский гарант поставил на новый уровень неофициальные соревнования между вакцинированными лидерами государств.
Источник:Vice
Как пишут СМИ, Зеленский оставил позади многих политиков. Среди них – греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис и глава Минздрава Франции Оливье Веран.
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Зеленский вакцинировался без рубашки
Иностранные журналисты заметили, что баллов Зеленскому добавил не только его внешний вид (президент вакцинировался без рубашки), но и место, где он это сделал. Президенту сделали прививку вместе с защитниками страны в военном госпитале.
Смотрите фото других европейских политиков во время вакцинации, которые попали в неофициальный рейтинг / Фото с твиттера:
Что известно о вакцинации президента Зеленского?Глава государства получил инъекцию Covishield 2 марта во время официального визита на Донбасс. Хотя президент уже переболел коронавирусом, он отметил, что уровень антител к COVID-19 у него – низкий.
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