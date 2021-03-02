Президент Владимир Зеленский вакцинировался от коронавируса 2 марта на Донбассе. Фото с самого процесса прививки наделало немало ажиотажа в сети. В частности, иностранные СМИ отметили, что своим внешним видом украинский гарант поставил на новый уровень неофициальные соревнования между вакцинированными лидерами государств.

Как пишут СМИ, Зеленский оставил позади многих политиков. Среди них – греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис и глава Минздрава Франции Оливье Веран.

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Зеленский вакцинировался без рубашки

Иностранные журналисты заметили, что баллов Зеленскому добавил не только его внешний вид (президент вакцинировался без рубашки), но и место, где он это сделал. Президенту сделали прививку вместе с защитниками страны в военном госпитале.

Интересно! Издание VICE сообщает читателям, что необязательно снимать рубашку, чтобы получить инъекцию в руку. Разве что, шутят журналисты, подкатить рукава вам мешают бицепсы.

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