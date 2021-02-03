Каналы Медведчука заблокированы: как отреагировали депутаты и другие известные люди
2 февраля стало известно, что против Тараса Козака ввели санкции на 5 лет. Этот нардеп из "Оппозиционной платформы – За жизнь" является владельцем телеканалов Newsone, "112 Украина" и ZIK.
Источник: 24 канал
Из-за введения санкции эфир указанных телеканалов (которые на самом деле контролирует пророссийский политик и кум Владимира Путина Виктор Медведчук) немало кабельных операторов уже заблокировали. На эти события отреагировали украинские политики и общественные деятели.
Главное Каналы Zik, 112 и Newsone прекратили вещание из-за санкций
Кто поддержал санкции против СМИ Медведчука
Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк назвал санкции СНБО закономерным ответом на "ежедневные информационные и пропагандистские атаки на государство".
- Эти санкции, по его мнению, "вовсе не о медиа и не о свободе слова – а лишь об эффективном противодействии фейкам и чужеродной пропаганде".
Украинский режиссер и бывший узник Кремля Олег Сенцов решение властей о закрытии "телемусорников Медведчука" назвал "лучшим за последнее время".
- "Хочется верить в победу над путинским прихвостнями хоть тут", – написал Сенцов в фейсбуке.
Бывший генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заверил, что еще его команда готовилась к внедрению санкций и блокированию каналов Медведчука, но отставка помешала реализации планов.
- Теперь, говорит Рябошапка, надо решение СНБО "закрепить уголовно-процессуальным способом".
Кто выступил против блокировки телеканалов 112, Zik и Newsone
"Чрезвычайная ситуация" – так председатель НСЖУ (Национальный союз журналистов Украины) Сергей Томиленко в фейсбуке назвал запрет 3 украинских каналов.
- Акцентировал он на том, что санкции ввели "без суда", а значит – "это наступление на свободу слова". Однако и заметил при этом, что говорит не о политической позиции, а только о "праве украинских СМИ и журналистов иметь права и обязанности – по закону, а не получить внезапную блокировку – по указу".
Народный депутат и сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко санкции против однопартийца Тараса Козака считает "политически мотивированным преследованием" и "наступлением на демократию".
- Бойко заявил, что в этот день "окончательно рухнули" надежды на Зеленского, от которого ждали мира и прогресса.
Бывший заместитель руководителя Администрации президента-беглеца Януковича Андрей Портнов "закрытие трех телеканалов без решения суда" назвал диктатурой.
- Он заявил, что видит впереди "большой кризис".
Что случилось с каналами Медведчука?2 февраля Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против Тараса Козака – официального владельца телеканалов 112 Zik и Newsone. Эти телеканалы уже заблокировали в эфире. В указанных СМИ убеждены , что такое решение незаконно и свидетельствует о цензуре.
Больше о санкциях против Тараса Козака и блокировке телеканалов Zik, 112 и Newsone читайте в материалах 24 канала.
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