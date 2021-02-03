2 февраля стало известно, что против Тараса Козака ввели санкции на 5 лет. Этот нардеп из "Оппозиционной платформы – За жизнь" является владельцем телеканалов Newsone, "112 Украина" и ZIK.

Источник: 24 канал

Из-за введения санкции эфир указанных телеканалов (которые на самом деле контролирует пророссийский политик и кум Владимира Путина Виктор Медведчук ) немало кабельных операторов уже заблокировали. На эти события отреагировали украинские политики и общественные деятели.

Главное Каналы Zik, 112 и Newsone прекратили вещание из-за санкций

Кто поддержал санкции против СМИ Медведчука

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк назвал санкции СНБО закономерным ответом на "ежедневные информационные и пропагандистские атаки на государство".

Эти санкции, по его мнению, "вовсе не о медиа и не о свободе слова – а лишь об эффективном противодействии фейкам и чужеродной пропаганде".

Украинский режиссер и бывший узник Кремля Олег Сенцов решение властей о закрытии "телемусорников Медведчука" назвал "лучшим за последнее время".

"Хочется верить в победу над путинским прихвостнями хоть тут", – написал Сенцов в фейсбуке.

Бывший генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заверил, что еще его команда готовилась к внедрению санкций и блокированию каналов Медведчука, но отставка помешала реализации планов.

Теперь, говорит Рябошапка, надо решение СНБО "закрепить уголовно-процессуальным способом".

Кто выступил против блокировки телеканалов 112, Zik и Newsone

"Чрезвычайная ситуация" – так председатель НСЖУ (Национальный союз журналистов Украины) Сергей Томиленко в фейсбуке назвал запрет 3 украинских каналов.

Акцентировал он на том, что санкции ввели "без суда", а значит – "это наступление на свободу слова". Однако и заметил при этом, что говорит не о политической позиции, а только о "праве украинских СМИ и журналистов иметь права и обязанности – по закону, а не получить внезапную блокировку – по указу".

Народный депутат и сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко санкции против однопартийца Тараса Козака считает "политически мотивированным преследованием" и "наступлением на демократию".

Бойко заявил, что в этот день "окончательно рухнули" надежды на Зеленского, от которого ждали мира и прогресса.

Бывший заместитель руководителя Администрации президента-беглеца Януковича Андрей Портнов "закрытие трех телеканалов без решения суда" назвал диктатурой.

Он заявил, что видит впереди "большой кризис".

К слову, не все в Украине воспринимают ситуацию с санкциями серьезно. Например, глава Укрпочты Игорь Смелянский иронично "напомнил читателям", что "кто идет против Укрпочты – добром не заканчивает".