К Харьковским соглашениям могли быть причастны экс-министры и главы СБУ: СМИ обнародовали список
Служба безопасности Украины по поручению СНБО расследует обстоятельства подготовки и ратификации Харьковских соглашений. СМИ обнародовали вероятный список чиновников, которые могли быть причастными к документам. Среди них – экс-министры, главы СБУ, Пограничной и Таможенной служб.
Источник:ZN.UA
Так, СМИ обнародовали копии ряда документов, на которых стоят подписи не только беглецов экс-президента Виктора Януковича и экс-премьера Николая Азарова.
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Кто еще работал над Харьковскими соглашениями
- Министр иностранных дел Константин Грищенко;
- Министр юстиции Александр Лавринович;
- Министр финансов Федор Ярошенко;
- Министр экономики Василий Цушко;
- Министр топлива и энергетики Юрий Бойко;
- Министр обороны Михаил Ежель;
- Министр транспорта и связи Константин Ефименко;
- Глава СБУ Валерий Хорошковский;
- Глава Государственной таможенной службы Игорь Калетник;
- Глава Государственной пограничной службы Николай Литвин.
Харьковские соглашения / Фото ZN.UA:
Как готовили Харьковские соглашения
- Соглашения подписали в Харькове в апреле 2010 года. Договорились, что Черноморский Флот России будет находиться в Севастополе 25 лет. В качестве обмена взяли скидку цены на газ на 30%, однако не более чем на 100 долларов за каждую тысячу кубометров.
- Министерство иностранных дел, как профильное министерство, готовило и проект распоряжения правительства, а также проект соглашения. Участие в этом принимал тогдашний заместитель министра иностранных дел, а теперь первый заместитель секретаря СНБО Руслан Демченко.
- Кстати, издание пишет, что, как правило, на согласование таких соглашений уходят месяцы. Эти же договоренности согласовали за день.
- 21 апреля 2010 года глава МИД Константин Грищенко со всеми документами обратился в Кабмин с просьбой рассмотреть и внести проект соглашения на рассмотрение президенту. В тот же день Янукович с президентом России Дмитрием Медведевым подписали документ.
- Уже 27 апреля с драками и ссорами Харьковские соглашения ратифицировала Верховная Рада.
Кто голосовал за Харьковские соглашения / Инфографика 24 канала
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