Служба безопасности Украины по поручению СНБО расследует обстоятельства подготовки и ратификации Харьковских соглашений. СМИ обнародовали вероятный список чиновников, которые могли быть причастными к документам. Среди них – экс-министры, главы СБУ, Пограничной и Таможенной служб.

Так, СМИ обнародовали копии ряда документов, на которых стоят подписи не только беглецов экс-президента Виктора Януковича и экс-премьера Николая Азарова. К теме Говорить об уголовной ответственности за Харьковские соглашения еще рано, – Венедиктова Кто еще работал над Харьковскими соглашениями Министр иностранных дел Константин Грищенко;

Министр юстиции Александр Лавринович;

Министр финансов Федор Ярошенко;

Министр экономики Василий Цушко;

Министр топлива и энергетики Юрий Бойко;

Министр обороны Михаил Ежель;

Министр транспорта и связи Константин Ефименко;

Глава СБУ Валерий Хорошковский;

Глава Государственной таможенной службы Игорь Калетник;

Глава Государственной пограничной службы Николай Литвин. Харьковские соглашения / Фото ZN.UA: Как готовили Харьковские соглашения Соглашения подписали в Харькове в апреле 2010 года. Договорились, что Черноморский Флот России будет находиться в Севастополе 25 лет. В качестве обмена взяли скидку цены на газ на 30%, однако не более чем на 100 долларов за каждую тысячу кубометров.

Министерство иностранных дел, как профильное министерство, готовило и проект распоряжения правительства, а также проект соглашения. Участие в этом принимал тогдашний заместитель министра иностранных дел, а теперь первый заместитель секретаря СНБО Руслан Демченко.

Кстати, издание пишет, что, как правило, на согласование таких соглашений уходят месяцы. Эти же договоренности согласовали за день.

21 апреля 2010 года глава МИД Константин Грищенко со всеми документами обратился в Кабмин с просьбой рассмотреть и внести проект соглашения на рассмотрение президенту. В тот же день Янукович с президентом России Дмитрием Медведевым подписали документ.

Уже 27 апреля с драками и ссорами Харьковские соглашения ратифицировала Верховная Рада. Обратите внимание! На заседании СНБО секретарь Алексей Данилов поручил СБУ проверить, как заключали эти соглашения. В частности, как 236 депутатов голосовали за договоренности.

Кто голосовал за Харьковские соглашения / Инфографика 24 канала