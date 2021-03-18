Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия якобы предложил называть одну из парламентских партий "пророссийскими бл*дями". Такую информацию журналисты подсмотрели во фракционном чате политсилы.

Так, один из нардепов написал, что нельзя применять силу к депутатам, из какой бы партии они ни были. Также он отметил об использовании "синонимических" заменителей.

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Переписка "слуг"

Другой нардеп с этим согласился. Он написал, что позицию фракции надо озвучивать, когда, по его словам, "убогие из "Голоса" называют всех нас пятой колонной или Юля (Тимошенко, – 24 канал) пугает будущим судом".

Можно говорить пророссийские бл*ди и не называть партию,

– заявил Арахамия.

У заместителя председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука спросили, можно ли так высказываться. Тогда кто-то подредактировал слова Арахамии и заметил, что лучше говорить "пророссийские представители древнейшей профессии". Мол, так нардепы не будут нарушать регламент.

Другой человек из чата предложил свою версию "заменителей"

"Курвы, лярвы можно", – написали в чате.



Переписка "слуг" / Фото "Буквы"