Идет вторая неделя локдауна, и украинцы уже осознали: зачем инвестировать в золото, если можно закупить партию носков. Две-три пары вроде можно обменять на квартиру во Львове. Кроме того, в Украину наконец-то пришла настоящая зима. Во всех областях сильно заснежило и подморозило. И теперь остается только обнимать котов и шутить на главные темы недели.

Украинцы уже увековечили последние события страны и мира в мемах. Над чем смеялись украинцы с 10 по 17 января читайте в материале 24 канала.

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"Носочный" локдаун продолжается

В Украине началась вторая неделя локдауна. Люди постепенно учатся выживать без запрещенных товаров. И курьеров из служб доставки ждут сильнее, чем прежде Святого Николая.



Степанов и "носочная" дистанция / Фото из телеграм-канала Голобуцкого



Последним смеется тот, кто запасся носками / "Баба и кот"



Выгодное предложение в 2021 / "Баба и кот" Выгодное предложение в 2021 / "Баба и кот"

Из-за локдауна Добби не получит свободу / "Процишин официальный"

Где можно посидеть во время локдауна / "Баба и кот"



Лайфхак от главы Минздрава / Фото из телеграм-канала Голобуцкого



Запрещенные товары теперь выглядят так / GONI Мемасы В Украину наконец пришла настоящая зима Наконец на территории Украины – настоящая зима. Началось все с метелей. В частности, на перевалах выпало до 35 сантиметров снега. В Карпатах предупредили о сходе лавин. Впоследствии наступили морозы. Температура воздуха опустилась до -15 градусов. Украинцы согреваются как могут.



Главное – не замерзнуть / GONI Мемасы



В такую погоду нельзя забывать о шапке / GONI Мемасы



"Падал снег на порог, кот слепил себе пирог" / AnnaCat



Когда захотелось встретиться с друзьями во время зимнего локдауна​ / AnnaCat

Когда захотелось встретиться с друзьями во время зимнего локдауна / AnnaCat

Трампу "все заблокировали"

После беспорядков в Вашингтоне Дональда Трампа заблокировали уTwitter, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Pinterest и Spotify. Сын Трампа даже обратился к Илону Маску с просьбой создать новую социальную сеть.



Трампа заблокировали в соцсетях / ElleJ

Напоследок о вечном