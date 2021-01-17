Мемы недели: носочная дистанция, котики вместо газа и заблокированный Трамп
Идет вторая неделя локдауна, и украинцы уже осознали: зачем инвестировать в золото, если можно закупить партию носков. Две-три пары вроде можно обменять на квартиру во Львове. Кроме того, в Украину наконец-то пришла настоящая зима. Во всех областях сильно заснежило и подморозило. И теперь остается только обнимать котов и шутить на главные темы недели.
Украинцы уже увековечили последние события страны и мира в мемах. Над чем смеялись украинцы с 10 по 17 января читайте в материале 24 канала.
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"Носочный" локдаун продолжается
В Украине началась вторая неделя локдауна. Люди постепенно учатся выживать без запрещенных товаров. И курьеров из служб доставки ждут сильнее, чем прежде Святого Николая.
Степанов и "носочная" дистанция / Фото из телеграм-канала Голобуцкого
Последним смеется тот, кто запасся носками / "Баба и кот"
Лайфхак от главы Минздрава / Фото из телеграм-канала Голобуцкого
Запрещенные товары теперь выглядят так / GONI Мемасы
В Украину наконец пришла настоящая зима
Наконец на территории Украины – настоящая зима. Началось все с метелей. В частности, на перевалах выпало до 35 сантиметров снега. В Карпатах предупредили о сходе лавин. Впоследствии наступили морозы. Температура воздуха опустилась до -15 градусов. Украинцы согреваются как могут.
Главное – не замерзнуть / GONI Мемасы
В такую погоду нельзя забывать о шапке / GONI Мемасы
"Падал снег на порог, кот слепил себе пирог" / AnnaCat
Когда захотелось встретиться с друзьями во время зимнего локдауна / AnnaCat
Когда захотелось встретиться с друзьями во время зимнего локдауна / AnnaCat
Трампу "все заблокировали"
После беспорядков в Вашингтоне Дональда Трампа заблокировали уTwitter, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Pinterest и Spotify. Сын Трампа даже обратился к Илону Маску с просьбой создать новую социальную сеть.
Трампа заблокировали в соцсетях / ElleJ
Напоследок о вечном
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