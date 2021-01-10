В Украине прошла первая неделя рождественских праздников. Люди жалуются, что доесть все салаты уже нет сил. Кабмин запретил во время локдауна продавать носки и колготки. Захватившие Капитолий американцы своим нарядом напоминали вертеп. Таковы были главные темы мемов в течение уходящей недели.

О самых смешных мемах в течение недели 4 – 10 января читайте в материале 24 канала.

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В Украине нашли "причину" пандемии

5 января Кабинет Министров Украины принял решение относительно того, какими товарами нельзя торговать в течение локдауна 8 – 25 января. Так, одежда, обувь, посуда, ювелирные изделия, строительные товары и прочее оказались под запретом.

Из-за этого супермаркеты заклеили красными лентами полки с носками, колготками и презервативами. Ситуация оказалась довольно забавной. В соцсетях украинцы писали, что наше правительство нашло настоящую причину пандемии – вирус живет на носках.

Американский вертеп в Капитолии

Пока украинцы ели кутью и пампушки на Сочельник, в Вашингтоне начались беспорядки. 6 января Конгресс должен был объявить официальные результаты президентских выборов. Дональд Трамп, который никак не мог смириться со своим поражением, призвал американцев выходить на протесты и бороться за его победу.

Однако, акция вышла из-под контроля. Сторонники Трампа ворвались в Капитолий. Двое из них уже стали главными героями мемов – Джейк Анджели в меховой накидке с рогами и похититель кафедры из зала заседаний Адам Джонсон.

Отметим, людей на протест позвал именно Трамп. Поэтому его и считают виновником всего случившегося. Из-за таких безрассудных призывов политика твиттер и фейсбук заблокировали профили американского президента.

Украинцы отпраздновали Рождество

Несмотря на пандемию украинцам таки удалось весело отпраздновать Рождество. Праздничные столы традиционно гнулись от обилия блюд. Из-за карантина гостей в этом году много не было, так как теперь доесть все салаты?

Каждая хозяйка должна выставить в фейсбук фотографию своего стола. Надо, чтобы все знали, как она постаралась над блюдами.

В этом году колядников было меньше. То ли из-за пандемии, то ли из-за "погашенного света" – пока неясно.

Мы желаем вам удачной недели и меньше лишних килограммов за праздники. Помните, что впереди еще Крещение и новые порции оливье.