Американская порноактриса Саша Грей показала, как готовит борщ и вляпалась в скандал. Алексей Арестович на своей странице в фейсбуке обругал мужчину за просьбу писать на украинском языке. Детский ответ Путина президенту США Джо Байдену. В Украине заговорили об еще одном локдауне. Такими были главные темы мемов в течение уходящей недели.

Над чем смеялись украинцы с 15 по 21 марта – читайте в материале.

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Саша Грей приготовила борщ

Известная порноактриса пошагово показала, как готовит борщ. Она отметила, что его родина – Украина, однако в Польше, Литве и России это блюдо также популярно.

Порнозвезда решила немного изменить рецепт и вместе со сметаной добавила в блюдо кориандр. Она хотела подать его с черным хлебом, однако не нашла нужного в США.

Актриса вляпалась в скандал

Все бы ничего, но почему-то она начала свое "выступление" с слов: "Привет. Водка. Борщ. Хорошо. Пожалуйста. До свидания. Как дела", – это вызвало волну возмущения в сети.

Украинцы также раскритиковали анонс, который появился в твиттере Грей. Там женщина проиллюстрировала новое видео коллажем со своим лицом, имитирующим образ девочки из упаковки шоколада "Аленка" на фоне Кремля.

Арестович ругался в соцсети

Алексей Арестович 16 марта на своей странице в фейсбуке нахамил мужчине, который призвал его сообщать информацию о переговорах в ТКГ на украинском языке.

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Спикер украинской делегации обнародовал пост, в котором рассказывал, насколько важно уметь вести переговоры со страной-агрессором.

Однако, когда его попросили писать на украинском, отреагировал не совсем адекватно. Он обругал мужчину: "Пошел на х*й. Так понятнее?".



Арестович обругал мужчину за просьбу писать на украинском языке / Скриншот

Путин по-детски ответил Байдену

Президент США Джо Байден назвал президента страны-агрессора Путина убийцей. На это глава Кремля ответил, что "кто обзывается – сам так называется".

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Путин вспомнил детскую поговорку и ее "глубокий смысл"

Я вспоминаю, в детстве мы, во дворе когда спорили друг с другом, мы говорили так: "Кто как обзывается, тот так и называется". И это не случайно, это не просто детская поговорка и шутка. Смысл очень глубокий в этом, психологический,

- заявил Путин.

Очередной локдаун в Украине

В Украине действует адаптивный карантин. По состоянию на 21 марта большинство областей находятся в оранжевой зоне. В красном перечне к Житомирской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областям с 23 марта присоединяются Одесская область и Киев.

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В целом карантин в Украине продлили до 30 апреля. В зависимости от ситуации с коронавирусом в областях будут вводить также красную, оранжевую и зеленую зону карантина.

Локдаун на Львовщине

Во всей Львовской области, в частности во Львове, 19 марта ввели локдаун. Он будет действовать 10 дней, однако при необходимости могут продлить.