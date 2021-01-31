Самые смешные мемы недели: разбойник Дубинский и Зеленский без поздравлений
Президент Владимир Зеленский отпраздновал свой 43-й день рождения. В народе говорят, что глава государства обиделся на мировых лидеров, ибо те, якобы, его не поздравили. Зато президент сделал все, что мог, чтобы "решить" ситуацию с Александром Дубинским. Такими были главные темы мемов в течении уходящей недели.
Над чем смеялись украинцы с 25 по 31 января читайте в материале 24 канала.
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Оскорбленный президент на день рождения
Владимир Зеленский 25 января отпраздновал свой день рождения. С самого утра он опубликовал на своей странице в инстаграме фото из спортзала. Под фотографией подписал, что несмотря на возраст в паспорте, в душе политик чувствует себя на 30 лет.
С праздником украинского лидера поздравили президенты Китая, Египта, Словакии, Южной Кореи и др. Однако среди глав государств не было европейских лидеров. Украинцы предположили, что Зеленский мог обидеться на своих западных коллег.
Кроме того, президента, вероятно, огорчила еще одна новость. Согласно опросу КМИС, в рейтинге партий пропрезидентская "Слуга народа" оказалась аж на 4 месте. Ее обошли ОПЗЖ, "Европейская Солидарность" и даже "Батькивщина".
Рейтинг "Слуги народа" / Фото "Баба и кот"
Свежий рейтинг пропрезидентской партии / Фото "Баба и кот"
Кстати, именно в день рождения президента в стране закончился локдаун. Украинцы шутят, что это не просто так. Ведь Зеленский хотел порадовать население в свой праздник.
В Украине закончился локдаун / Фото "Goni Мемасы"
Выход Дубинского из "Слуги народа"
США ввели санкции против нардепа Александра Дубинского из "Слуги народа". Его обвинили во вмешательстве в выборы американского президента. По данным СМИ, Зеленский попросил народного избранника добровольно выйти из фракции. Однако тот не согласился, мол, ни в чем не виноват.
Зеленский попросил Дубинского выйти из фракции / Фото "Баба и кот"
Впоследствии фракция "Слуга народа" провела анонимное голосование об исключении Дубинского. По данным СМИ, идею поддержали 100 нардепов, еще 75 – были против. Так, 1 февраля этот вопрос вынесут на заседание.
Дубинского хотят исключить из "Слуги народа" / Фото "Баба и кот"
Из-за американских санкций ютуб решил заблокировать канал украинского нардепа.
Ютуб заблокировал Дубинского / Фото "Баба и кот"
Председателем Черкасской ОГА назначили шоумена Скичко
Зеленский назначил нового председателя Черкасской облгосадминистрации. Им стал шоумен и нардеп Александр Скичко. Он, кстати, прославился тем, что был ведущим Евровидения в 2017 году.
Зеленский назначил нового председателя Черкасской ОГА / Фото "Goni Мемасы"
Главой Черкасской ОГА стал шоумен Скичко / Фото "Goni Мемасы"
Скичко стал председателем облгосадминистрации Скичка / Фото "Goni Мемасы"
Желаем вам веселой и удачной недели. Пусть европейские лидеры никогда не забывают о вашем дне рождения.
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