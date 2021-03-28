Уходящая неделя традиционно не обошлась без казусов. Некоторые из них стали темами для шуток в социальных сетях. Так, нардеп Илья Кива заявил, что вскоре будет защищать диссертацию. В эфир программы "Право на власть" принесли разрисованные двери из Офиса Президента. Гигантский контейнеровоз Even Given сел на мель и заблокировал Суэцкий канал. Погода на конец марта еще совсем не весенняя.

О том, над чем больше всего хохотали украинцы 22 – 28 марта читайте далее.

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Ученый Кива

Народный депутат от ОПЗЖ заявил, что 5 лет работал над диссертацией. Уже вскоре политик будет защищать свой труд на тему "механизм влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности (на примере стран ЕС и Украины)".

Сам Кива возмутился тем, что эта информация вызвала реакцию общества. По словам нардепа, он учится всю жизнь и не понимает для чего всем об этом говорить. Политик пригрозил, что теперь будет объявлять на всю страну, что он помыл руки после туалета.



Реакция украинцев на диссертацию Кивы / Фото "Друга приватна мемарня"



Кива – Айнштайн / Фото "Друга приватна мемарня"



Как Кива защищал диссертацию / Фото "GONI Мемаси"



В сети появился "текст научной работы Кивы" / Фото "Баба і кіт"

Двери из Офиса Президента в эфире

В студии "1+1" 25 марта оказались разрисованы двери ОП после протеста сторонников заключенного активиста Сергея Стерненко. Ведущая "Право на власть" Наталья Мосейчук назвала их "атрибутом субботних протестов".

Кстати, пресс-секретарь президента Юлия Мендель заявила, что дверь одолжили телеканалу лишь на 1 вечер, а деньги для транспортировки выделил "1+1". Появление такого "гостя" в эфире программы стало еще одной темой для шуток.



На "1+1" принесли дверь с ОП / Фото "Баба і кіт"



Украинцы придумали новое название для программы / Фото "Баба і кіт"

Судно заблокировало движение кораблей в Суэцком канале

23 марта контейнеровоз, длиной как высота Эйфелевой башни, сел на мель в Суэцком канале. Из-за него очередь из кораблей, которые должны были пересечь канал, образовалась вплоть до Индии.

Кстати, такая авария случилась из-за сильного ветра и пыльной бури экипаж не смог справиться с управлением.

Заметим, судно до сих пор не сдвинулось с места. Сейчас спасатели переносят с него груз.



В Египте застрял огромный контейнеровоз / Фото социальные сети



Украинцы придумали, где еще судно могло заблокировать движение / Фото "Баба і кіт"



Ты не пройдешь! / Фото "Друга приватна мемарня"

Только украинцы знают, что никакие спасатели здесь не помогут. Надо вызвать Годзиллу и Кинг Конга – только им это под силу.



Кто спасет Суэцкий канал / Фото "Баба і кіт"

Бесконечный карантин

Традиционно люди шутили и о карантине. Так, школьники впервые за историю, хотят в школу. Однако красная зона и локдауны позволяют учиться только дистанционно.



Школьники хотят в школу / Фото "Кіт і баба"



И такое может быть / Фото "Мемаграм"

Снег и дождь – весна прекрасна

Украинцы стараются не разочаровываться из-за холодной весны. Говорят, что картошку пойдут сажать по плану. Никакие снега и морозы – не помеха.



Украинцев не пугают морозы / Фото "Баба і кіт"



Главное о погоде весной 2021 / Фото "GONI Мемаси"



С погодой что-то не то / Фото "Баба і кіт"

Кстати, не забывайте, что 28 марта Украина перешла на летнее время. Желаем вам выносливости на предстоящей неделе, ведь спать теперь придется на час меньше.



В Украине перевели часы / Фото "Мемаграм"