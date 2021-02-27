В Черновцах в больнице для больных с коронавирусом днем 27 февраля произошел смертельный пожар. Стали известны некоторые подробности инцидента.

Речь идет о первой городской больнице. В результате пожара один пациент погиб. За жизнь второго с сильными ожогами сейчас борются врачи. Еще 28 больных эвакуировали.

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Известно, что возгорание случилось на втором этаже в одной из палат с больными коронавирусом. В палате было четверо пациентов.

Об инциденте узнали, потому что сработала пожарная сигнализация. До приезда спасателей врачи вынесли оттуда пациентов. Но один из них успел надышаться дымом, другой – обжечься. Речь идет о пострадавшем и погибшем.

Погибшему было 76 лет. Он находился в тяжелом состоянии из-за коронавируса, и, по мнению медиков, вероятно, умер не от ожогов, а задохнулся.

Еще один мужчина сейчас находится в тяжелом состоянии в реанимации. Именно возле его кровати на тумбочке и вспыхнуло пламя. У мужчины – ожоги 3–4 степеней тяжести. За его жизнь сейчас борются врачи.

Пожар пожарным удалось потушить за 15 минут. Весь этаж эвакуировали, большинство людей смогли идти сами, правда с поддержкой.

6 человек, состояние которіх позволяло, родственники захотели забрать домой. Но врачи их предупредили: они могут вернуться, как только отделение снова заработает.

Ориентировочно это произойдет понедельник, 1 марта.

Там буквально обгорела одна палата, несущественно. Но есть запах дыма, запах стойкой гари, на что мы не можем не обратить внимание и не перевести этих пациентов,

– рассказала заместитель председателя Черновицкой облгосадминистрации Наталья Гусак.

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Пожар в Черновцах: главное

27 февраля пожар вспыхнул в черновицкой городской клинической больнице №1. Там лечили "ковидных" пациентов.

Полиция прорабатывала различные версии пожара. Предварительно, огонь вспыхнул из-за того, что один из пациентов не соблюдал правила пожарной безопасности.

Мэр Черновцов Роман Кличук со своей стороны заявил, что возгорание не связано с электропроводкой. Также не было взрыва кислородного баллона.

Впоследствии некоторые СМИ сообщили, что огонь мог вспыхнуть в результате самоподжога одного из пациентов. Однако эту информацию опровергли.

Пожар в ковидной больнице Черновцов: смотрите видео 24 канала