Смертельный пожар в больнице в Запорожье: избрали первую меру пресечения – детали
В Запорожье Орджоникидзевский районный суд избрал меру пресечения заведующему хозяйственно-обслуживающим персоналом областной инфекционной больницы. Мужчину подозревают в нарушении установленных требований безопасности. Это первая мера пресечения по этому делу.
Источник:Укринформ
Именно в Запорожской областной районной больнице накануне произошел смертельный пожар.
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Пожар в Запорожской больнице: главное о мере пресечения
- Суд избрал мужчине меру пресечения в виде ночного домашнего ареста (с 21:00 до 7:00).
- Срок действия содержания под стражей 60 суток.
- Прокуратура настаивала на содержании под стражей, поэтому решение суда будут обжаловать.
Что ранее установило следствие
- Мужчина не остановил работу оборудования по выполнению работ с повышенной опасностью. И это создало угрозу жизни и здоровью людей.
- Своими действиями он нарушил закон "Об охране труда" и должностную инструкцию.
- Работник больницы родился в 1956 году, то есть сейчас ему – 64 – 65 лет.
Кстати Директора больницы, которая горела в Запорожье, хотят отстранить
Главное о пожаре в запорожской больнице
- Пожар вспыхнул в реанимационном отделении инфекционной больницы. Спасатели локализовали огонь за 20 минут.
- В результате трагедии 4 человека погибли, а 2 – пострадали.
- Местная власть пообещала выплатить семьям погибших компенсацию – 50 тысяч гривен.
- Предварительная причина пожара – взрыв аппарата искусственной вентиляции легких.
- Из-за трагедии в Запорожье министр здравоохранения Максим Степанов анонсировал проверки во всех больницах Украины.
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