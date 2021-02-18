Смертельное отравление девочек таблетками в Боярке: директрису лицея отстранили
Городской совет Боярки Киевской области назначила служебную проверку в лицее "Гармония", где 12-летние девочки отравились таблетками дротаверина. Перед этим они посмотрели видео в соцсети Тиk Тоk с призывом попробовать этот медицинский препарат.
Служебная проверка продлится минимум с 18 февраля по 17 марта. Ее цель – дать правовую оценку действиям администрации лицея. В горсовете Боярки предполагают, что здесь могли ненадлежащим выполнять свои должностные обязанности.
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Отравление девочек в лицее в Боярке: шаги со стороны горсовета
- Создание Комиссии по обеспечению устойчивой воспитательной работы в учебных заведениях Боярского городского совета.
- Формирование распоряжения городского головы о проведении служебного расследования.
- Отстранение от осуществления полномочий по должности директора лицея Светланы Сушко.
Добавим, что отстранят руководительницу "Гармонии" на время служебного расследования. Заработная плата в течение этого периода у нее не будет сохраняться.
Кто будет исполнять обязанности директора лицея – пока неизвестно. Отдельное распоряжение должна выдать начальник Управления образования и науки Боярского горсовета Ирина Гайдамачук.
Такие действия направлены на соблюдение строгого контроля по недопущению нарушения режима работы в учебных заведениях и привлечения к ответственности лиц, виновных в нарушении надлежащего выполнения должностных обязанностей,
– отметил мэр Боярки Александр Зарубин.
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- После просмотра видео в Tik Tok ученицы на перемене приобрели в аптеке дротаверин. После они приняли каждая по 40 таблеток в помещении школы.
- Без сознания девушек нашли одноклассницы и забили тревогу.
- Впоследствии медики констатировали смерть 13-летней девушки, а ее 12-летнюю подругу доставили в больницу. Состояние школьницы – удовлетворительное.
- По словам детского обмбудсмена Николая Кулебы, девочка еще нуждается в восстановлении здоровья. Однако, сколько времени на это уйдет – знают разве что врачи.
- В результате инцидента следователи направили письма в соответствующие инстанции, в частности к Гослекслужбе Украины относительно законности продажи лекарственных препаратов детям.
- Кроме того, Прокуратура Киевской области открыла уголовное производство. Дело касается доведения девушек к самоубийству.
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