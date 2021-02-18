Городской совет Боярки Киевской области назначила служебную проверку в лицее "Гармония", где 12-летние девочки отравились таблетками дротаверина. Перед этим они посмотрели видео в соцсети Тиk Тоk с призывом попробовать этот медицинский препарат.

Служебная проверка продлится минимум с 18 февраля по 17 марта. Ее цель – дать правовую оценку действиям администрации лицея. В горсовете Боярки предполагают, что здесь могли ненадлежащим выполнять свои должностные обязанности.

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Отравление девочек в лицее в Боярке: шаги со стороны горсовета

Создание Комиссии по обеспечению устойчивой воспитательной работы в учебных заведениях Боярского городского совета.

Формирование распоряжения городского головы о проведении служебного расследования.

Отстранение от осуществления полномочий по должности директора лицея Светланы Сушко.

Добавим, что отстранят руководительницу "Гармонии" на время служебного расследования. Заработная плата в течение этого периода у нее не будет сохраняться.

Кто будет исполнять обязанности директора лицея – пока неизвестно. Отдельное распоряжение должна выдать начальник Управления образования и науки Боярского горсовета Ирина Гайдамачук.

Такие действия направлены на соблюдение строгого контроля по недопущению нарушения режима работы в учебных заведениях и привлечения к ответственности лиц, виновных в нарушении надлежащего выполнения должностных обязанностей,

– отметил мэр Боярки Александр Зарубин.

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Отравление школьниц в Боярке: главное

После просмотра видео в Tik Tok ученицы на перемене приобрели в аптеке дротаверин. После они приняли каждая по 40 таблеток в помещении школы.

Без сознания девушек нашли одноклассницы и забили тревогу.

Впоследствии медики констатировали смерть 13-летней девушки, а ее 12-летнюю подругу доставили в больницу. Состояние школьницы – удовлетворительное.

По словам детского обмбудсмена Николая Кулебы, девочка еще нуждается в восстановлении здоровья. Однако, сколько времени на это уйдет – знают разве что врачи.

В результате инцидента следователи направили письма в соответствующие инстанции, в частности к Гослекслужбе Украины относительно законности продажи лекарственных препаратов детям.

Кроме того, Прокуратура Киевской области открыла уголовное производство. Дело касается доведения девушек к самоубийству.