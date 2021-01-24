Врезался в дерево, авто загорелось: подробности смертельного ДТП на Житомирщине
В Овручском районе Житомирской области произошла ужасная авария. Машина врезалась в дерево, и загорелась. Три человека, к сожалению, погибли.
Их спасатели извлекли из поврежденной машины. Об этом сообщает управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
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Что произошло
- Водитель автомобиля Skoda Octavia врезался в дерево. В результате столкновения машина загорелась.
- К сожалению, 3 человека погибли на месте.
- Сообщается, что детей в салоне авто не было.
Спасатели сначала потушили горящее транспортное средство, а затем извлекли тела погибших людей. Они использовали для этого спецоборудование.
Фото с места аварии / Фото ГСЧС
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