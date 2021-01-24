В Овручском районе Житомирской области произошла ужасная авария. Машина врезалась в дерево, и загорелась. Три человека, к сожалению, погибли.

Их спасатели извлекли из поврежденной машины. Об этом сообщает управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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Что произошло

Водитель автомобиля Skoda Octavia врезался в дерево. В результате столкновения машина загорелась.

К сожалению, 3 человека погибли на месте.

Сообщается, что детей в салоне авто не было.

Спасатели сначала потушили горящее транспортное средство, а затем извлекли тела погибших людей. Они использовали для этого спецоборудование.

Внимание! Сейчас на автодороге Овруч – Словечно вблизи села Пещаница Овручского района работают сотрудники Национальной полиции. Движение в обоих направлениях автодороги неограниченное.



Фото с места аварии / Фото ГСЧС