В Польше предъявили обвинение водителю автобуса, который 6 марта попал в смертельное ДТП возле города Кашице. Тогда 5 украинцев погибли и еще 35 человек пострадали. 9 из них находятся в тяжелом состоянии.

48-летнего украинского водителя Владимира К. (фамилию не указывают) обвинили в непреднамеренном совершении аварии. Об этом сообщают в прокуратуре города Пшемысль.

Кстати Смертельное ДТП в Польше: люди в интернете жалуются на перевозчика

Детали о подозреваемом и что его ждет

Сейчас мужчина находится в больнице. Он заявил, что не может взять на себя вину, ведь не помнит, что случилось. Говорит, что его эмоциональное состояние – тяжелое.

Водителю грозит до 8 лет лишения свободы. Ему уже запретили покидать пределы Польши.

Также в качестве свидетеля опросили второго водителя – 35-летнего Степана К. Известно, что в момент трагедии он не управлял автобусом. О результатах следственных действий пока информации нет.

Правда, известно, что оба водителя были трезвыми. Также у них брали кровь на наличие наркотиков, однако тест показал отрицательный результат.

К теме Смертельная катастрофа в Польше: все больше украинцев – в тяжелом состоянии

Смертельное ДТП с украинцами в Польше: главное