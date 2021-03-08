Смертельное ДТП с украинцами в Польше: водителю автобуса грозит до 8 лет тюрьмы
В Польше предъявили обвинение водителю автобуса, который 6 марта попал в смертельное ДТП возле города Кашице. Тогда 5 украинцев погибли и еще 35 человек пострадали. 9 из них находятся в тяжелом состоянии.
Источник:Польское агентство печати
48-летнего украинского водителя Владимира К. (фамилию не указывают) обвинили в непреднамеренном совершении аварии. Об этом сообщают в прокуратуре города Пшемысль.
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Детали о подозреваемом и что его ждет
Сейчас мужчина находится в больнице. Он заявил, что не может взять на себя вину, ведь не помнит, что случилось. Говорит, что его эмоциональное состояние – тяжелое.
Водителю грозит до 8 лет лишения свободы. Ему уже запретили покидать пределы Польши.
Также в качестве свидетеля опросили второго водителя – 35-летнего Степана К. Известно, что в момент трагедии он не управлял автобусом. О результатах следственных действий пока информации нет.
Правда, известно, что оба водителя были трезвыми. Также у них брали кровь на наличие наркотиков, однако тест показал отрицательный результат.
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Смертельное ДТП с украинцами в Польше: главное
- Рейсовый автобус Познань – Херсон 6 марта попал в ДТП возле польского города Кашице. В нем были 57 человек, все – украинцы.
- Правоохранители предварительно выяснили, что водитель не справился с управлением, именно поэтому автобус врезался в барьер и взлетел в кювет.
- Сразу после идентификации погибших, тела обещают отправить в Украину.
- Президент Владимир Зеленский отреагировал на трагедию. Он заверил, что Украина делает все возможное для помощи пострадавшим. Также глава государства выразил соболезнования.
- Также посочувствовал и президент Польши Анджей Дуда.
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