Смертельное ДТП с украинцами в Польше: в каком состоянии пострадавшие
В результате смертельного ДТП с украинцами в Польше пострадали также по меньшей мере 35 человек. Все они находятся в больнице. 5 – в крайне тяжелом состоянии в больнице. Трагедия произошла ночью на 6 марта.
Источник:24 канал
По словам генерального консула Украины в Люблине Василия Павлюка, раненых разместили в 5 больницах. Располагаются заведения в городах, прилегающих к месту аварии. ДТП произошло в районе города Кашице. Об этом дипломат со ссылкой на медиков рассказал в эфире одного из украинских телеканалов.
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В каком сейчас состоянии находятся пострадавшие
Врачи сейчас сообщают, что шансов на жизнь – очень мало. Предположительно, речь идет о 5 пассажирах. Они сейчас находятся в крайне тяжелом состоянии.
Еще 16 украинцев отправили в отель в Ярославе. К ним выехал украинский консул. Речь идет о тех людях, которые не нуждались в госпитализации.Известно также, что транспортабельных граждан Украины отправят после следственных действий домой. За остальными будут ухаживать в Польше.
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ДТП с украинцами в Польше: главное
- Украинцы ехали на рейсовом автобусе Познань – Херсон. Он направлялся в сторону Перемышля.
- В результате ДТП 6 человек погибли.
- Предварительная причина аварии – водитель не справился с управлением. В результате автобус наехал на энергоемкий барьер и упал в кювет.
- Всего в автобусе находились 57 пассажиров.
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