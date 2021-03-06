В результате смертельного ДТП с украинцами в Польше пострадали также по меньшей мере 35 человек. Все они находятся в больнице. 5 – в крайне тяжелом состоянии в больнице. Трагедия произошла ночью на 6 марта.

По словам генерального консула Украины в Люблине Василия Павлюка, раненых разместили в 5 больницах. Располагаются заведения в городах, прилегающих к месту аварии. ДТП произошло в районе города Кашице. Об этом дипломат со ссылкой на медиков рассказал в эфире одного из украинских телеканалов.

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В каком сейчас состоянии находятся пострадавшие

Врачи сейчас сообщают, что шансов на жизнь – очень мало. Предположительно, речь идет о 5 пассажирах. Они сейчас находятся в крайне тяжелом состоянии.

Еще 16 украинцев отправили в отель в Ярославе. К ним выехал украинский консул. Речь идет о тех людях, которые не нуждались в госпитализации.Известно также, что транспортабельных граждан Украины отправят после следственных действий домой. За остальными будут ухаживать в Польше.

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