Украинский пассажирский автобус попал в аварию в Польше, он перевернулся и упал в кювет. В сети появилось видео с места автокатастрофы.

Жуткие кадры распространила инспекция автомобильного транспорта Польши. Детали В Польше в ДТП попал украинский автобус: есть жертва и пострадавшие – фото Украинский автобус попал в ДТП в Польше: смотрите видео Новость дополняется....