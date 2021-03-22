Смертельное ДТП с украинцами в Польше: в сети опубликовали видео
Украинский пассажирский автобус попал в аварию в Польше, он перевернулся и упал в кювет. В сети появилось видео с места автокатастрофы.
Источник:Inspekcja Transportu Drogowego
Жуткие кадры распространила инспекция автомобильного транспорта Польши.
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Украинский автобус попал в ДТП в Польше: смотрите видео
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