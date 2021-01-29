В России в Самарской области 29 января произошло ужасное ДТП – грузовик столкнулся с автобусом. Погибли 10 человек, еще 14 получили ранения.

Источник: ИА ТАСС

Это произошло в районе населенного пункта Заборовка.

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Как сообщили журналисты со ссылкой на министерство по чрезвычайным ситуациям РФ, по предварительным данным, на 873-м километре трассы М-5 "Урал" столкнулись микроавтобус с грузовиком DAF с полуприцепом.

Удар был такой силы, что некоторых пассажиров пришлось деблокировать из поврежденных автомобилей.

На месте работают спасатели, медики. Правоохранители будут выяснять причины аварии. Известно, что столкновение произошло из-за того, что грузовик занесло.

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