В Одессе вечером 5 января 2021 года произошло жуткое ДТП. В результате него пострадали 4 автомобиля, один из них загорелся. По разным данным, погибли от 1 до 2 человек.

Что известно о ДТП

Авария случилась в одесском районе Молдаванка на перекрестке улиц Розумковская и Серова. Об этом сообщил телеграм-канал "Новости Одесса".

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По данным телеграм-каналов, ДТП спровоцировал один из водителей, который решил устроить погоню.

Дрифтер разогнался и хотел "зайти в занос" на перекрестке. Однако он неправильно оценил ситуацию на дороге и влетел сразу в несколько автомобилей,

– говорится в сообщении.

В результате сильного удара один из автомобилей быстро вспыхнул пламенем. Его тушили пожарные.

Сейчас на месте происшествия находятся правоохранители и работники ГСЧС.

Из-за ДТП в Одессе загорелся автомобиль: видео

Смотрите видео с места ДТП в Одессе:



В Одессе столкнулись 4 автомобиля



Один из автомобилей вспыхнул в результате ДТП



В ДТП в Одессе погибли 2 человека