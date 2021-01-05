Масштабное ДТП в Одессе с участием дрифтера: сгорела машина, есть погибшие – фото, видео
В Одессе вечером 5 января 2021 года произошло жуткое ДТП. В результате него пострадали 4 автомобиля, один из них загорелся. По разным данным, погибли от 1 до 2 человек.
Что известно о ДТП
Авария случилась в одесском районе Молдаванка на перекрестке улиц Розумковская и Серова. Об этом сообщил телеграм-канал "Новости Одесса".
Читайте также В Одесской области арестовали мажора, который сбил велосипедиста и убегал, спрятав труп в багажнике
По данным телеграм-каналов, ДТП спровоцировал один из водителей, который решил устроить погоню.
Дрифтер разогнался и хотел "зайти в занос" на перекрестке. Однако он неправильно оценил ситуацию на дороге и влетел сразу в несколько автомобилей,
– говорится в сообщении.
В результате сильного удара один из автомобилей быстро вспыхнул пламенем. Его тушили пожарные.
Сейчас на месте происшествия находятся правоохранители и работники ГСЧС.
Из-за ДТП в Одессе загорелся автомобиль: видео
Смотрите видео с места ДТП в Одессе:
В Одессе столкнулись 4 автомобиля
Один из автомобилей вспыхнул в результате ДТП
Поделиться новостью