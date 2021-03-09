Авария случилась утром 9 марта вблизи Харькова. После съезда в кювет автомобиль Reno перевернулся. Погиб 1 человек, еще 8 пострадали.

ДТП произошло в 5: 40 на трассе Киев – Харьков – Довжанский возле села Каменка. На место происшествия сразу отправили спасателей.

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Автомобиль Reno съехал в кювет на Харьковщине / Фото ГСЧС Харьковской области

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Как сообщили в ГСЧС, в автомобиле Reno Trafic находилось 9 человек. Спасателям пришлось доставать тело погибшего и еще одного пассажира, другим удалось выбраться самостоятельно. Всех пассажиров госпитализировали с тяжелыми травмами.



Спасатели оказывают помощь пострадавшим в ДТП / Фото ГСЧС Харьковской области

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