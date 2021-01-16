Смертельное ДТП в Харькове: женщина погибла на островке безопасности – фото, видео
В Харькове произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Из-за столкновения двух транспортных средств погибла женщина, которая находилась на островке безопасности.
Информацию об аварии на перекрестке проспекта Гагарина и улицы Пивденнопроектной правоохранители получили 16 января примерно в 11:00. Об этом сообщили на сайте Нацполиции.
Также читайте Ехал выполнять задачу: в Житомире в ДТП разбился молодой капитан полиции
Как произошла авария
Автомобиль Mazda под управлением 45-летнего жителя Харьковской области следовал по улице Пивденнопроектной со стороны улицы Пивденной в направлении проспекта Гагарина.
Смертельна ДТП / Фото Нацполиции
Авария в Харькове / Фото Нацполиции
В него въехал автомобиль КИА Optima. Водитель транспортного средства двигался на запрещающий движение сигнал светофора по проспекту Гагарина со стороны проспекта Льва Ландау.
ДТП в Харькове: смотрите видео телеграм-канала "Харьков LIVE"
Смертельная авария в Харькове: смотрите видео "Харьков LIVE"
Автомобили столкнулись
Из-за столкновения автомобиль КИА, которым управлял 29-летний харьковчанин, отбросило на островок безопасности. В то же время там находилась 50-летняя женщина. От полученных травм она погибла на месте.
ДТП в Харькове / Фото "ХС / Харьков"
Из-за аварии умерла женщина / Фото "ХС / Харьков"
Место инцидента / Фото "ХС / Харьков"
Что происходит сейчас
Сейчас правоохранители решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований. Также устанавливают все обстоятельства ДТП.
Полиция выясняет обстоятельства смертельной ДТП: смотрите видео
Поделиться новостью