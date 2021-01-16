В Харькове произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Из-за столкновения двух транспортных средств погибла женщина, которая находилась на островке безопасности.

Информацию об аварии на перекрестке проспекта Гагарина и улицы Пивденнопроектной правоохранители получили 16 января примерно в 11:00. Об этом сообщили на сайте Нацполиции.

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Как произошла авария

Автомобиль Mazda под управлением 45-летнего жителя Харьковской области следовал по улице Пивденнопроектной со стороны улицы Пивденной в направлении проспекта Гагарина.



Смертельна ДТП / Фото Нацполиции



Авария в Харькове / Фото Нацполиции

В него въехал автомобиль КИА Optima. Водитель транспортного средства двигался на запрещающий движение сигнал светофора по проспекту Гагарина со стороны проспекта Льва Ландау.

ДТП в Харькове: смотрите видео телеграм-канала "Харьков LIVE"

Смертельная авария в Харькове: смотрите видео "Харьков LIVE"

Автомобили столкнулись

Из-за столкновения автомобиль КИА, которым управлял 29-летний харьковчанин, отбросило на островок безопасности. В то же время там находилась 50-летняя женщина. От полученных травм она погибла на месте.



ДТП в Харькове / Фото "ХС / Харьков"



Из-за аварии умерла женщина / Фото "ХС / Харьков"



Место инцидента / Фото "ХС / Харьков"

Что происходит сейчас

Сейчас правоохранители решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований. Также устанавливают все обстоятельства ДТП.

Полиция выясняет обстоятельства смертельной ДТП: смотрите видео

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