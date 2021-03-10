Гибель офицера ГСЧС и его дочери в ДТП: подозреваемый "мажор" Габышев может выйти на свободу
В Киевском райсуде Харькова 10 марта должно состояться слушание дела по смертельному ДТП с участием "мажора" Дмитрия Габышева. По словам адвоката потерпевших, Евгения Мельниченко, Габышев будет просить либо домашний арест, либо выход на свободу под залог.
Источник:Facebook
Внедорожник "мажора" 21 октября влетел в Lanos. В результате погибли начальник одной из харьковских пожарных частей Дмитрий Азаренков и его 15-летняя дочь Анастасия. Сам Габышев был тогда пьян.
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Суд над Габышевым: детали
Адвокат рассказал, что дело "мажора" передали в суд. Вопрос о мере пресечения будут решать именно в среду. Заседание должно начаться в 16:00.
Также Мельниченко отметил, что мать предполагаемого виновника подала жалобу на адвоката потерпевших за информацию о ее работе в суде.
Это явно нарушило ее планы по смягчению судьбы сына. Ей хотелось бы тишины и темноты. Так легче творить зло. Но будет свет и голос, который прочтет приговор. Мой вам совет, Виктория, соглашайтесь на 10 лет и сохраните остатки чести и достоинства,
– добавил юрист.
В завершение свое сообщение он обозначил хештэгом #габишевмаєвідсидіти10років
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Что известно о смертельном ДТП с участием Габышева
- Авария произошла на трассе Киев – Харьков – Довжанский.
- Погибший Дмитрий Азаренков возглавлял 32 пожарно-спасательную часть Харькова. Он вместе с дочерью находился в Lanos.
- Через день после ДТП, 22 октября, Габышева взяли под стражу. Сейчас он находится в СИЗО.
- На момент столкновения ему было 19 лет. Интересно, что раньше "мажора" уже ловили пьяным за рулем. Но тогда его лишь привлекали к административной ответственности. Поэтому парня только на некоторое время лишили прав.
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