В Киевском райсуде Харькова 10 марта должно состояться слушание дела по смертельному ДТП с участием "мажора" Дмитрия Габышева. По словам адвоката потерпевших, Евгения Мельниченко, Габышев будет просить либо домашний арест, либо выход на свободу под залог.

Внедорожник "мажора" 21 октября влетел в Lanos. В результате погибли начальник одной из харьковских пожарных частей Дмитрий Азаренков и его 15-летняя дочь Анастасия. Сам Габышев был тогда пьян.

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Суд над Габышевым: детали

Адвокат рассказал, что дело "мажора" передали в суд. Вопрос о мере пресечения будут решать именно в среду. Заседание должно начаться в 16:00.

Также Мельниченко отметил, что мать предполагаемого виновника подала жалобу на адвоката потерпевших за информацию о ее работе в суде.

Это явно нарушило ее планы по смягчению судьбы сына. Ей хотелось бы тишины и темноты. Так легче творить зло. Но будет свет и голос, который прочтет приговор. Мой вам совет, Виктория, соглашайтесь на 10 лет и сохраните остатки чести и достоинства,

– добавил юрист.

В завершение свое сообщение он обозначил хештэгом #габишевмаєвідсидіти10років

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