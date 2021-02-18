Міська рада Боярки на Київщині призначила службову перевірку у ліцеї "Гармонія", де 12-річні дівчата отруїлися таблетками дротаверину. Перед цим вони подивились відео в соцмережі Тіk Тоk із закликом спробувати цей медичний препарат.

Службова перевірка триватиме щонайменше з 18 лютого по 17 березня. Її метра – надати правову оцінку діям адміністрації ліцею. У міськраді Боярки припускають, що тут могли неналежно виконувати свої посадові обов'язки.

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Створення Комісії щодо забезпечення сталої виховної роботи в закладах освіти Боярської міської ради.

Формування розпорядження міського голови про проведення службового розслідування.

Відсторонення від здійснення повноважень за посадою директорки ліцею Світлани Сушко.

Додамо, що відсторонять керівницю гармонії на час службового розслідування. Заробітна плата упродовж цього періоду в неї не зберігатиметься.

Хто виконуватиме обов'язки директора ліцею – наразі невідомо. Окреме розпорядження має видати начальник Управління освіти а науки Боярської міськради Ірина Гайдамачук.

Такі дії направлено на дотримання суворого контролю щодо недопущення порушення режиму роботи в закладах освіти та притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні належного виконання посадових обов'язків,

– наголосив мер Боярки Олександр Зарубін.

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