В итоговом выпуске "Резонанс" за 13 января – в Одессе произошло смертельное массовое ДТП с участием сразу 5-ти машин. Во время столкновения мгновенно погибли 29-летний водитель BMW и его 28-летний пассажир. В Винницкой области в селе Журавное 6 января произошла настоящая трагедия – после застолья убили 49-летнюю женщину.

Также в итоговом выпуске "Резонанс" на 24 24 канале:

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