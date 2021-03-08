Смертельна ДТП із українцями в Польщі: водієві автобуса загрожує до 8 років в'язниці
У Польщі висунули обвинувачення водієві автобуса, який 6 березня потрапив у смертельну ДТП біля міста Кашице. Тоді 5 українців загинули та ще 35 осіб постраждали. 9 із них перебувають у важкому стані.
48-річного українського водія Володимира К. (прізвище не вказують) звинуватили у ненавмисному скоєнні аварії. Про це повідомляють у прокуратурі міста Пшемисль.
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Деталі про підозрюваного та що на нього чекає
Наразі чоловік перебуває у лікарні. Він заявив, що не може взяти на себе провину, адже не пам’ятає, що трапилось. Каже, що його емоційний стан – важкий.
Водієві загрожує до 8 років позбавлення волі. Йому уже заборонили покидати межі Польщі.
Також як свідка опитали другого водія – 35-річного Степана К. Відомо, що у момент трагедії він не керував автобусом. Про результати слідчих дій наразі інформації немає.
Щоправда, відомо, що обидва водії були тверезими. Також у них брали кров на наявність наркотиків, проте тест показав негативний результат.
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Смертельна ДТП із українцями в Польщі: головне
- Рейсовий автобус Познань – Херсон 6 березня потрапив у ДТП біля польського міста Кашице. У ньому були 57 людей, усі – українці.
- Правоохоронці попередньо з'ясували, що водій не впорався з керуванням, саме тому автобус врізався у бар'єр і злетів у кювет.
- Одразу після ідентифікації загиблих, тіла обіцяють відправити в Україну.
- Президент Володимир Зеленський відреагував на трагедію. Вінн запевнив, що Україна робить все можливе задля допомоги потерпілим. Також очільник держави висловив співчуття.
- Також поспівчував і президент Польщі Анджей Дуда.
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