Турецкая полиция рассматривает версию о самоубийстве украинки Кристины Новицкой, которую нашли мертвой в Турции. Ранее ее тело нашли в доме на курорте Бодрум на побережье Эгейского моря.

Версию о самоубийстве подтверждает то, что входная дверь закрывалась на ключ изнутри, окна тоже закрывались изнутри и никаких следов борьбы не было. Об этом сообщает Dailymail.

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Версия турецкой полиции

Полиция Турции заявила, что версия самоубийства пока является основной.

Турецкая полиция считает, что девушка впала в депрессию из-за отсутствия работы из-за пандемии, но точная причина смерти не раскрыта,

– говорится в сообщении.

Доводы в пользу версии о самоубийстве

Входные двери были заперты изнутри, а ключ был внутри замочной скважины.

а ключ был внутри замочной скважины. На месте происшествия нашли веревки , древесный уголь и шарф.

, древесный уголь и шарф. Камеры видеонаблюдения не фиксировали посещений Новицкой кем-то после доставки еды 31 декабря.

Что об этом говорят родные украинки

Друзья и родные Кристины Новицкой решительно отвергают версию самоубийства. По их словам, веселая и жизнерадостная девушка не наложила бы на себя руки.

Однако они добавили, что Новицкая скрывала свою личную жизнь в Турции, где она жила и работала переводчиком и инструктором по танцам.

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Детали трагедии