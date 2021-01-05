Загадочная смерть украинки в Турции: полиция рассматривает версию самоубийства
Турецкая полиция рассматривает версию о самоубийстве украинки Кристины Новицкой, которую нашли мертвой в Турции. Ранее ее тело нашли в доме на курорте Бодрум на побережье Эгейского моря.
Версию о самоубийстве подтверждает то, что входная дверь закрывалась на ключ изнутри, окна тоже закрывались изнутри и никаких следов борьбы не было. Об этом сообщает Dailymail.
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Версия турецкой полиции
Полиция Турции заявила, что версия самоубийства пока является основной.
Турецкая полиция считает, что девушка впала в депрессию из-за отсутствия работы из-за пандемии, но точная причина смерти не раскрыта,
– говорится в сообщении.
Доводы в пользу версии о самоубийстве
- Входные двери были заперты изнутри, а ключ был внутри замочной скважины.
- На месте происшествия нашли веревки, древесный уголь и шарф.
- Камеры видеонаблюдения не фиксировали посещений Новицкой кем-то после доставки еды 31 декабря.
Что об этом говорят родные украинки
Друзья и родные Кристины Новицкой решительно отвергают версию самоубийства. По их словам, веселая и жизнерадостная девушка не наложила бы на себя руки.
Однако они добавили, что Новицкая скрывала свою личную жизнь в Турции, где она жила и работала переводчиком и инструктором по танцам.
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Детали трагедии
- Мать Кристины Новицкой не могла связаться с дочкой несколько дней. 30 декабря она попросила соседей проверить, все ли в порядке.
- Те не смогли попасть на виллу, потому что дверь никто не открывал. Соседи обратились в полицию. Правоохранители нашли девушку мертвой. На ее руках были наручники, а на голове – пакет.
- Сейчас происходит судмедэкспертиза. Также начали комплекс мероприятий для подготовки репатриации тела.
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