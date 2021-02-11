В течение двух суток в Харькове искали пропавшего 15-летнего Антона Логвинова. Соседи говорят, что парень был послушным, а мама сразу по его исчезновению заподозрила что-то неладное.

Поиски, к которым присоединились волонтеры, закончились после обеда 10 февраля. Тело парня, которое нашли под мостом, вдали от дома, опознали по одежде.

Напомним, В Харькове под мостом нашли мертвым школьника, которого искали двое суток

Поиски подростка в Харькове

15-летнего Антона искали в течение двух суток. Их осложняли погодные условия, ведь на Харьковщине продолжались снегопады, пишет ТСН. На поиски Антона привлекли полицейских, курсантов, спасателей и кинологов. К ним присоединились и волонтеры.

После первого неудачного дня розысков хотели задействовать авиацию, однако не позволила погода.



Антона искали в течение двух суток / Фото "Суспильного"

Исчезновение 15-летнего школьника в Харькове: подробности

Парень исчез вечером понедельника 8 февраля: вышел из дома и не вернулся. Тогда никто не знал, куда он пошел.

Мать заподозрила что-то неладное, когда телефон Антона оказался вне зоны. Последний раз сигнал мобильного телефона зарегистрировали в лесу возле дома.

Нашли его в нескольких километрах от дома в районе улицы Деревянко в Шевченковском районе.

Соседи говорят, что Антон – послушный и хорошо учился в школе. Семью характеризуют как неконфликтную.

Версии смерти Антона

Причину смерти должна установить экспертиза, ее результаты появятся через несколько дней. Сейчас следствие рассматривает три основные версии случившегося. Об этом сообщили собственные источники Newsroom в правоохранительных органах.

После того, как Антона нашли, в соцсетях появились фото с места происшествия. Очевидцы заметили рану на голове и предположили, что смерть парня была насильственной.

Сейчас в полиции рассматривают три основные версии:

убийство парня кем-нибудь из знакомых,

убийство посторонним человеком на почве внезапно возникших неприязненных отношений,

несчастный случай.

Следователи возбудили уголовное производство по статье "Умышленное убийство".