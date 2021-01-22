По делу о смерти парламентария Валерия Давыденко готовы почти все экспертизы. Пока остаются три основные версии гибели нардепа от группы "Доверие", главная из них – самоубийство.

Основная версия – самоубийство

Последняя экспертиза, результатов которой пока еще нет, – психолого-психиатрическая. Об этом сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко в интервью Украинским новостям.

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Однако и эти данные рассчитывают получить уже в течение ближайшего месяца.

Как было, так и остается три версии. Основная – самоубийство,

- подчеркнул Клименко.

Отметим, что еще в июне 2020 года генпрокурор Ирина Венедиктова тоже сообщила, что основная версия гибели Давыденко – суицид. Однако мотивы такого поступка ни глава Офиса генпрокурора, ни глава Нацполиции не сообщили.

Какие основные версии рассматривали:

Самоубийство.

Доведение до самоубийства.

Убийство, инсценированное под самоубийство.

Главное о смерти нардепа Давыденко