Смерть нардепа Давыденко от огнестрела: что нового в расследовании
По делу о смерти парламентария Валерия Давыденко готовы почти все экспертизы. Пока остаются три основные версии гибели нардепа от группы "Доверие", главная из них – самоубийство.
Основная версия – самоубийство
Последняя экспертиза, результатов которой пока еще нет, – психолого-психиатрическая. Об этом сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко в интервью Украинским новостям.
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Однако и эти данные рассчитывают получить уже в течение ближайшего месяца.
Как было, так и остается три версии. Основная – самоубийство,
- подчеркнул Клименко.
Отметим, что еще в июне 2020 года генпрокурор Ирина Венедиктова тоже сообщила, что основная версия гибели Давыденко – суицид. Однако мотивы такого поступка ни глава Офиса генпрокурора, ни глава Нацполиции не сообщили.
Какие основные версии рассматривали:
- Самоубийство.
- Доведение до самоубийства.
- Убийство, инсценированное под самоубийство.
Главное о смерти нардепа Давыденко
- Народного депутата Украины Валерия Давыденко нашли мертвым 23 мая 2020 года.
- Тело парламентария нашли в туалете собственного офиса.
- Давыденко получил огнестрельное ранение головы. Рядом с ним лежал пистолет.
- Ранее версию самоубийства категорически отвергали родные погибшего.
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