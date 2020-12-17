Игорь Терехов не был избран мэром Харькова, но в последнее время является фактическим управляющим города, которым руководил от имени Геннадия Кернеса. После смерти своего патрона Терехов станет исполняющим обязанности мэра.

Игорь Терехов долго подменял Геннадия Кернеса на правах его первого заместителя, а после смерти Кернеса, о которой стало известно 17 декабря, может стать исполняющим обязанности мэра города. Сейчас же Игорь Терехов – секретарь горсовета и лицо "Успешного Харькова". Что известно о харьковском политике – читайте на 24 канала.

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Биография Игоря Терехова

Игорь Терехов – коренной харьковчанин. Он родился 14 января 1967 года. По специальности – инженер-строитель, он имеет высшее образование, окончил в 1990 году Харьковский инженерно-строительный институт. Также он имеет научную степень кандидата наук по государственному управлению.

Еще одну диссертацию Терехов начинал писать в начале 90-х в альма-матер – инженерно-строительном институте, но поменял в это непростое время науку на бизнес и занялся очисткой Харькова. С помощью кондиционеров.

В 1997 году Терехов стал генеральным директором ОАО "Харьковский завод "Кондиционер".

В 1999 году Терехов идет на государственную службу – работает начальником Управления по вопросам предпринимательства, начальником управления потребительского рынка Главного управления экономики и коммунального имущества Харьковского городского совета. Параллельно пишет уже упомянутую диссертацию.

Человек Авакова

В 2006-м, когда мэром Харькова стал скандальный Михаил Добкин, Терехов переходит на работу в ОГА на позицию экономического советника одного из отделов. 29 марта 2007 года Терехов стал заместителем председателя Харьковской областной государственной администрации.

Губернатором региона тогда был Арсен Аваков. Собственно Терехов имел репутацию "человека Авакова" и даже за его протекцию баллотировался от "Нашей Украины" в Верховную Раду 5 созыва, но эти отношения не выдержали испытания временем.

Когда у Авакова возникли проблемы с режимом Януковича – он потерял часть бизнеса и вынужден был скрываться в Италии, Игорь Терехов бежать из Украины не мог и не желал, а потому поддержал его врагов – Кернеса и Добкина. Впрочем, связи с Аваковым окончательно разорваны не были. Время покажет, что это было верное решение.

Человек Кернеса

В 2010 году Терехов возвращается в горсовет и становится заместителем нового мэра – Геннадия Кернеса. Тот после назначения Добкина на губернатора, пол года побыл исполняющим обязанности, а осенью победил на выборах.



Игорь Терехов и Геннадий Кернес / Фото Kharkiv Today

Игорь Терехов стал правой рукой Геннадия Кернеса в видимых вопросах управления городом. Чиновник занимался вопросами развития и обеспечения жизнедеятельности города в первую каденцию Кернеса. Собственно Терехова можно назвать одним из создателей "харьковского чуда", что заключается в обновлении местных дорог и инфраструктуры, осовремениванию и преобразовании унылого постсоветского города на современное европейское. А то, что в процессе не обошлось без коррупционной составляющей и больших долгов, на это избиратели в своем большинстве не обращали внимания.

Также Игорь Терехов вошел в ближний круг Геннадия Кернеса и очень подружился с российско-украинским олигархом Павлом Фуксом.

В 2015 году Терехов был избран в Харьковский горсовет 7 созыва, где возглавил депутатов из группы влияния Кернеса. За каденцию эта группа сменила несколько политических вывесок – была "Возрождением", впоследствии стала Харьковской ячейкой объединения Кернеса и Труханова под брендом последнего – "Доверяй делам".

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Игорь Терехов в статусе первого заместителя Кернеса и председателя его партийной ячейки стал необычайно важной персоной, входил во все возможные комиссии, проводил заседания и держал руку на пульсе всей городской жизни, особенно, когда у его патрона из-за состояния здоровья (с 2014 года после покушения Кернес передвигается только на инвалидной коляске) и проблемы с законом (против мэра Харькова было инспирировано несколько уголовных дел, но все они были развалены за непутевого процессуального руководства генерального прокурора Юрия Луценко) не стало времени на непосредственную работу.



Игорь Терехов на работе / Фото ХМДА

На свои обязанности у Терехова времени не хватало – он прогулял 50% заседаний горсовета 7 созыва и даже был кандидатом на отзыв. Впрочем, это не помешало ему уйти под вторым номером от "Блока Кернеса "Успешный Харьков" на осенние выборы 25 октября 2020. Из-за отсутствия Кернеса (с лета не появлялся на публике, а затем был госпитализирован в Германии) Терехов стал не только эмиссаром больного мэра, но и лицом кампании.

Избирательную кампанию Терехов и Ко проводили традиционно – засевали и гречкосействовали. Начали "влиять" на избирателей заранее – весной 2020 года от имени Терехова горожанам, например, раздавали пасхальные куличи.



Куличи от кандидата / Фото "Честно"

Вместо Кернеса

Пока Терехов агитировал, Геннадий Кернес находился в немецкой элитной клинике. В коме. Именно как пациент "Шарите" Кернес получил 60,34% голосов поддержки 25 октября 2020 года – за недееспособного кандидата проголосовали более 195 000 харьковчан.

О состоянии его здоровья сообщают лишь приближенные к нему лица, а проверить правдивость их слов невозможно. Несколько влиятельных СМИ сообщали о смерти Кернеса, позже информация была опровергнута, а в окружении харьковского бургомистра пообещали, что тот вернется на первую сессию горсовета (через еще сессию перенесли с ноября на декабрь).

Две почки в нерабочем состоянии. Врачи прогнозов не дают,

– Игорь Терехов комментирует ТСН состояние своего патрона.

Впрочем, этого не произошло – впоследствии появилась информация, что у Кернеса отказали обе почки и существенно ухудшилось состояние здоровья.



Многовекторность от Игоря Терехова / Фото с личной страницы чиновника на фейсбуке

Секретарь Харьковского горсовета

В таких условиях городские политики все равно решили, что лучшего варианта у них нет, а потому предоставили Кернесу полномочия мэра без присяги. Секретарем Харьковского горсовета по представлению из "Шарите" с электронной подписью Кернеса 9 декабря 2020 года была избрана правая рука больного мэра – его первый заместитель Игорь Терехов. В ходе тайного голосования за протеже Кернеса отдали голоса 73 депутата, еще один воздержался, а один проголосовал против.

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Впрочем, дела Терехова на самом деле не такие радужные – личный авторитет эмиссара Кернеса не такой высокий, кроме того, в горсовете и облсовете образовалась довольно крепкая оппозиция – на основании нелюбви к Терехову и Кернесу ситуативно объединились представители "Слуги Народа" и "ОПЗЖ". Все это предвещает существенные проблемы в будущем.



Друзья и коллеги / Фото ТСН

Сейчас же 53-летний Игорь Терехов – не только секретарь Харьковского горсовета, но и исполняющий обязанности мэра города. Собственно, он им уже стал. А после 17 декабря 2020 года, когда стало наконец известно о смерти Кернеса, легитимизирует свой статус.

Сейчас Терехов активно работает над имиджем: фейсбук чиновника пестрит его фото с городских объектов, которые он ловко инспектирует в своем пальто цвета бордо.



Успешный №2 в списках "успешного Харькова" / Фото с личной страницы чиновника на Фейсбуке

На фото Терехов улыбчивый и успешный, как и положено политическому преемнику Геннадия Кернеса. Чтобы хоть немного быть на него похожим, Терехов даже перестал бриться и на шестом десятке завел себе брутальную щетину, что является общепризнанной "фишкой" его уже бывшего патрона.

Также, по слухам, Терехов вспомнил, что когда-то так же верно служил другому мастодонту украинской политики – Арсену Авакову.

Игорь Терехов-фигурант расследования "Схем":

В ноябре 2020 года журналисты "Схем" зафиксировали тайный визит Терехова в Киев. Оказалось, что он ходил "на поклон" к людям из окружения другого своего бывшего шефа.