Договор на поставку газа с компанией "Нафтогаз" можно будет заключить в отделении "Ощадбанка". Такой сервис станет доступным для украинца со середины января 2021 года.

Новый сервис для смены поставщика газа

Государство делает очередной шаг по внедрению справедливых и прозрачных правил на рынке газа. Об этом в фейсбуке сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Уже с середины января договор на поставку газа с государственной компанией "Нафтогаз" можно будет заключить в отделении государственного Ощадбанка ",

– отметил Шмыгаль.

По его словам, это партнерство 2 государственных компаний даст возможность для людей во всех уголках страны просто и удобно сменить поставщика газа, а также получить лучшую цену на голубое топливо.

Премьер напомнил, что сменить поставщика можно онлайн (например, используя Приват24).

Кроме того, глава правительства отметил, что Министерство энергетики вместе с Антимонопольным комитетом проверяет все составляющие тарифов, в частности тариф на транспортировку газа.

Справка. "Нафтогаз" поставляет газ для 2% бытовых потребителей в Украине: компания обеспечивает газоснабжением примерно 355 тысяч пользователей. В январе 2021 года компания повысила цену на газ для населения на 14%.