Сменить поставщика газа можно будет в "Ощадбанке", – Шмыгаль
Договор на поставку газа с компанией "Нафтогаз" можно будет заключить в отделении "Ощадбанка". Такой сервис станет доступным для украинца со середины января 2021 года.
Новый сервис для смены поставщика газа
Государство делает очередной шаг по внедрению справедливых и прозрачных правил на рынке газа. Об этом в фейсбуке сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
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Уже с середины января договор на поставку газа с государственной компанией "Нафтогаз" можно будет заключить в отделении государственного Ощадбанка ",
– отметил Шмыгаль.
По его словам, это партнерство 2 государственных компаний даст возможность для людей во всех уголках страны просто и удобно сменить поставщика газа, а также получить лучшую цену на голубое топливо.
Премьер напомнил, что сменить поставщика можно онлайн (например, используя Приват24).
Кроме того, глава правительства отметил, что Министерство энергетики вместе с Антимонопольным комитетом проверяет все составляющие тарифов, в частности тариф на транспортировку газа.
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