Генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский отрицает высокое поднятие тарифов на доставку пенсий. Об этом ранее говорила министр соцполитики Марина Лазебная.

Смелянский заявил, что Лазебная дала заведомо ложную информацию, когда сказала, что тарифы на доставку пенсий вырастут с 60 до 100 гривен, то есть на 67%. Гендиректор утверждает, что цены в 2021 году увеличатся лишь на 11%.

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Реакция гендиректора "Укрпочты"

Смелянский считает, что Лазебная должна официально извиниться перед всем коллективом "Укрпочты". Чиновник предположил, что, вероятно, министр не владела предметом, о котором говорила, или солгала.

Реальное повышение тарифов составит (в случае одобрения) 11% в 2021 году, при росте минимальной зарплаты на 37% помимо прочих расходов. Еще раз – 11% против 37%,

- подчеркнул Смелянский.

По словам чиновника, Минсоцполитики внесет проект постановления о принудительном переводе пенсионеров на обслуживание в банках, кроме инвалидов 1 группы, тех, которые не ходят и кому больше 80 лет.

"То есть пенсионерам будет принудительно открыт счет (угадайте где?). Это в стране, где банки и банкоматы присутствуют в 4% населенных пунктах и часто ближайший на расстоянии в 50 – 60 километров. Как вам идея при коронавирусе, когда транспорт к этому банку нормально не ходит?" – сказал Смелянский.

Что этому предшествовало