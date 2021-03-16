Верховна Рада розгляне постанову про призначення виборів міського голови Харкова на поточному або наступному пленарному тижні (ще у березні або у перші дні квітня). Про це сказав голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко 15 березня під час брифінгу.

По словам Корниенко, есть "срочная необходимость" рассмотреть этот вопрос. Если так и произойдет, то выборы мэра Харькова могут состояться в последнее воскресенье октября – 31 числа.

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Когда состоятся выборы городского головы Харькова

Постановление о назначении выборов в Харькове в среду, 17 марта, поступит на рассмотрение комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства. После согласования в комитете документ рассмотрят в сессионном зале.

Есть срочная необходимость его принимать с точки зрения процедуры проведения выборов, потому что следующие выборы, на которые она попадает – это может быть последнее воскресенье октября,

– отметил Александр Корниенко.

Чтобы эта дата стала возможной (речь о 31 октября), депутаты должны проголосовать соответствующее постановление не позднее, чем за 60 дней до нее (то есть, до конца августа). Текущая же сессия Верховной Рады будет продолжаться до июля. Поэтому Корниенко говорит, что у депутатов "есть этот временной промежуток, чтобы ее принять".

Также глава "Слуги народа" отметил, что последовательное соблюдение всех процедур важно, чтобы не было обжалований выборов в судах.

Коротко о ситуации с выборами мэра в Харькове

Ранее Верховная Рада после смерти Геннадия Кернеса не могла проголосовать за назначение выборов мэра Харькова, поскольку не были пройдены необходимые процедуры.

В частности, не хватало ходатайства секретаря горсовета Харькова Игоря Терехова , копии свидетельства о смерти Геннадия Кернеса (избранного мэром в 2020), и решения горсовета о принятии во внимание факта смерти мэра.