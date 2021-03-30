В Одесской области прокуратура разоблачила незаконную схему служащих Министерства обороны Украины, директоров предприятий-подрядчиков и инженера технадзора. Их подозревают в присвоении 11 миллионов гривен из бюджета во время строительства казарм.

Служащие управления, которое было заказчиком работ, и представители частных предприятий-подрядчиков организовали схему по присвоению денег, которые выделили для строительства. Прокуратура уже направила в суд обвинительные акты по этому делу.

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Как действовали злоумышленники

По данным прокуратуры, служащие Минобороны подписывали акты выполненных работ и перечисляли деньги подконтрольной коммерческой структуре за невыполненное строительство казарм в военном городке.

В то же время инженер, отвечавший за технадзор во время строительства, не контролировал должным образом соответствие объема и стоимости выполненных строительно-монтажных работ техническим условиям и стандартам.



Строительство казармы / Фото Офиса генпрокурора

Также инженер не проверил, соответствуют ли фактические затраты подрядчика актам выполненных работ. После этого он подписал полученные акты и заверил их печатью.

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Досудебное расследование по делу осуществляли следователи Государственного бюро расследований, сотрудники СБУ и работники Управления стратегических расследований в Николаевской области ДСР Нацполиции.