Народного депутата от "Слуги народа" Юрия Камельчука не хотели пускать на съезд партии, который проходит в Киеве 13 марта. Охрана объясняла отказ тем, что парламентарий не прошел регистрацию.

"Слуга народа" собралась 13 марта на XI съезд партии. На нем выступил президент Владимир Зеленский. Читайте также Очищаем команду от засланных казачков, – Зеленский выступил на съезде "слуг" Камельчука не пропустила охрана Однако во время выступления главы государства произошел казус. Народного депутата Юрия Камельчука охрана не хотела пускать в помещение. Отказ объяснили тем, что парламентарий не прошел регистрацию. Депутат начал перепалку с охранником, который представился, "гражданином Украины". Впоследствии ситуацию таки удалось урегулировать. Камельчука охрана не впускала на съезд партии: видео 24 канала Справка. Съезд "слуг народа" проходит в Киеве, в конгрессно-выставочном центре"Парковый". Вход на территорию усиленно охраняет подразделение Нацгвардии. Внутри помещения стоят металлические рамки, а также дежурят сотрудники управления государственной охраны. Что известно о Юрии Камельчуке Он – 40-летний народный депутат от "Слуги народа", родом из Львова.

Известен своими скандальными заявлениями. В частности, о том, что коронавирус – выдумка. Правда, после таких слов нардеп попытался объяснить свои высказывания. И отметил, что люди на самом деле болеют, однако в мире манипулируют статистикой и цифрами.

Кроме того, Камельчук назвал виновных в ситуации, которая сложилась с коронавирусом в мире. По его словам, это – Всемирная организация здравоохранения.

Также политик заявлял, что занятие проституцией отнимает энергию у женщины и не добавляет ее мужчине.