"Слугу народа" Камельчука не пускали на съезд партии: видео спора с охранниками
Народного депутата от "Слуги народа" Юрия Камельчука не хотели пускать на съезд партии, который проходит в Киеве 13 марта. Охрана объясняла отказ тем, что парламентарий не прошел регистрацию.
Источник:24 канал
"Слуга народа" собралась 13 марта на XI съезд партии. На нем выступил президент Владимир Зеленский.
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Камельчука не пропустила охрана
Однако во время выступления главы государства произошел казус. Народного депутата Юрия Камельчука охрана не хотела пускать в помещение.
Отказ объяснили тем, что парламентарий не прошел регистрацию. Депутат начал перепалку с охранником, который представился, "гражданином Украины".
Впоследствии ситуацию таки удалось урегулировать.
Камельчука охрана не впускала на съезд партии: видео 24 канала
Что известно о Юрии Камельчуке
- Он – 40-летний народный депутат от "Слуги народа", родом из Львова.
- Известен своими скандальными заявлениями. В частности, о том, что коронавирус – выдумка. Правда, после таких слов нардеп попытался объяснить свои высказывания. И отметил, что люди на самом деле болеют, однако в мире манипулируют статистикой и цифрами.
- Кроме того, Камельчук назвал виновных в ситуации, которая сложилась с коронавирусом в мире. По его словам, это – Всемирная организация здравоохранения.
- Также политик заявлял, что занятие проституцией отнимает энергию у женщины и не добавляет ее мужчине.
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