Пикантная переписка народного депутата от "Слуги народа" Александра Кабанова попала в объектив журналистов. Мужчина общался в чате с какой-то Яной.

Источник: "Буквы"

В это время в сессионном зале происходили обсуждения президентского законопроекта о народовластии через всеукраинский референдум, который впоследствии Верховная Рада таки приняла.

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О чем писал нардеп

Яна поинтересовалась у Кабанова, как его дела.

Тот ответил, что он сейчас в зале заседаний Рады, где слушают закон о референдуме и рассматривают поправки к нему.

Впоследствии Кабанов написал, что при рассмотрении законопроекта "ЖОПы поливают дерьмом".

Скорее всего, "слуга" имел в виду нардепов от "Оппозиционного платформы – за жизнь". Именно они выносили на голосование десятки поправок к документу и сильно критиковали законопроект.

ЖОПы поливают дерьмом. Такая у ЖОП работа,

– резюмировал Кабанов.

Обратите внимание! Закон о референдуме является программным обещанием партии "Слуга народа".

«ЖОПи поливають лайном, така в ЖОП робота»: як «слуга» Кабанов закон про референдум обговорював ‍♂️https://t.co/poFaOVPofE pic.twitter.com/MG9FfF1TKS — Букви (@Bykvu) January 26, 2021

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Депутата от "слуг" застукали в Раде на интересной переписке / Фото Букв



Депутата от "слуг" застукали в Раде на интересной переписке / Фото Букв



Депутата от "слуг" застукали в Раде на интересной переписке / Фото Букв