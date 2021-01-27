"ЖОПы поливают дерьмом": "слугу" Кабанова застукали на интересной переписке – фото, видео
Пикантная переписка народного депутата от "Слуги народа" Александра Кабанова попала в объектив журналистов. Мужчина общался в чате с какой-то Яной.
Источник: "Буквы"
В это время в сессионном зале происходили обсуждения президентского законопроекта о народовластии через всеукраинский референдум, который впоследствии Верховная Рада таки приняла.
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О чем писал нардеп
- Яна поинтересовалась у Кабанова, как его дела.
- Тот ответил, что он сейчас в зале заседаний Рады, где слушают закон о референдуме и рассматривают поправки к нему.
- Впоследствии Кабанов написал, что при рассмотрении законопроекта "ЖОПы поливают дерьмом".
- Скорее всего, "слуга" имел в виду нардепов от "Оппозиционного платформы – за жизнь". Именно они выносили на голосование десятки поправок к документу и сильно критиковали законопроект.
ЖОПы поливают дерьмом. Такая у ЖОП работа,
– резюмировал Кабанов.
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Депутата от "слуг" застукали в Раде на интересной переписке / Фото Букв
Депутата от "слуг" застукали в Раде на интересной переписке / Фото Букв
Депутата от "слуг" застукали в Раде на интересной переписке / Фото Букв
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