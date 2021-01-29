Депутаты фракции "Слуга народа" проводили опрос об исключении Александра Дубинского из фракции. Согласно результатам исключение нардепа поддержали 100 его коллег.

Источник: НВ

Против отставки Дубинского были 175 нардепов.

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Детали опроса:

Так, вопрос исключения народного избранника из "Слуги народа" вынесут на заседание фракции в понедельник, 1 февраля.

Дубинского исключат из фракции, если такое решение поддержат 70% депутатов.

Заметим, соответствующий опрос "слуги народа" проводили анонимно в мобильном приложении. По данным СМИ, опрос создал глава фракции Давид Арахамия.

Почему Дубинского хотят исключить из фракции

11 января США ввели санкции против Дубинского и еще нескольких украинских политиков. Их обвинили во вмешательстве в выборы американского президента.

Сам Дубинский заявил, что обвинения безосновательны. И виноват во всем Центр противодействия коррупции, который "доносит" на украинских политиков.

По данным СМИ, президент Владимир Зеленский попросил, чтобы нардеп добровольно вышел из фракции.

Однако тот не согласился. Дубинский заявил, что окружение главы государства вводит его в заблуждение. Впоследствии нардеп попросил Зеленского о личной встрече.



США ввели санкции против украинских политиков / Инфографика 24 канала