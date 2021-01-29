"Слуги" завершили опрос об исключении Дубинского из фракции: что решили, - СМИ
Депутаты фракции "Слуга народа" проводили опрос об исключении Александра Дубинского из фракции. Согласно результатам исключение нардепа поддержали 100 его коллег.
Источник: НВ
Против отставки Дубинского были 175 нардепов.
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Детали опроса:
Так, вопрос исключения народного избранника из "Слуги народа" вынесут на заседание фракции в понедельник, 1 февраля.
Дубинского исключат из фракции, если такое решение поддержат 70% депутатов.
Заметим, соответствующий опрос "слуги народа" проводили анонимно в мобильном приложении. По данным СМИ, опрос создал глава фракции Давид Арахамия.
Почему Дубинского хотят исключить из фракции
- 11 января США ввели санкции против Дубинского и еще нескольких украинских политиков. Их обвинили во вмешательстве в выборы американского президента.
- Сам Дубинский заявил, что обвинения безосновательны. И виноват во всем Центр противодействия коррупции, который "доносит" на украинских политиков.
- По данным СМИ, президент Владимир Зеленский попросил, чтобы нардеп добровольно вышел из фракции.
- Однако тот не согласился. Дубинский заявил, что окружение главы государства вводит его в заблуждение. Впоследствии нардеп попросил Зеленского о личной встрече.
США ввели санкции против украинских политиков / Инфографика 24 канала
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