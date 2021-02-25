Низка депутатів із фракції "Слуга народу" 24 лютого подали до парламенту законопроєкт про кримінальну відповідальність за колабораціонізм. Його тексту ще немає, але одна з авторок документу – Євгенія Кравчук – розкрила деякі подробиці.

У законопроєкті покарання за колабораційну діяльність пропонують встановити на рівні 10 – 15 років.

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Що відомо про зміст законопроєкту про колабораціонізм

Заступниця голови фракції "Слуга народу" й одна з ініціаторок законопроєкту Євгенія Кравчук дала таке визначення колабораціонізму:

Це "сприяння окремими громадянами або юридичними особами державі-агресору у здійсненні агресивних дій, розгортанні збройного конфлікту проти України, включаючи підтримку збройних формувань та окупаційних адміністрацій держави-агресора та інші дії, які кваліфікуються як колабораціонізм".

"Під час поїздки на фронт торік багато спілкувалася з нашими військовими щодо проблеми колабораціонізму. Обіцяла дослідити питання та зареєструвати законопроєкт. Виконую обіцянку", – написала нардепка у фейсбуці.

5144 – передбачає кримінальну відповідальність за колабораційну діяльність

За її словами, депутати за сприяння низки громадських організацій створили та зареєстрували кілька законопроєктів. Перший із них – 5144 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо встановлення кримінальної відповідальності за колабораційну діяльність)". Документ:

Обмежить доступ колаборантів до державних посад та місцевого самоврядування на 15 років.

Передбачає інші покарання для людей, які співпрацювали з державою-агресором, її окупаційною адміністрацією чи воєнізованими формуваннями.

Створює правові умови для ліквідації юридичних осіб, уповноважені особи яких співпрацювали з державою-агресором.

Поширює на таке кримінальне правопорушення можливість спеціального досудового розслідування (in absentia – за відсутності обвинуваченого).

Що визнаватимуть колабораційною діяльністю та як за неї каратимуть

️За публічне заперечення громадянином України збройної агресії проти України та встановлення тимчасової окупації частини території України, а також за публічні заклики до підтримки рішень чи дій держави-агресора та її збройних формувань, до співпраці з державою-агресором чи окупаційною адміністрацією, до невизнання державного суверенітету України над окупованими територіями України – позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на 10 – 15 років.

За добровільне обіймання громадянином України посади (не господарської чи адміністративної) у незаконних органах влади на окупованій території – те саме, але з конфіскацією майна або без неї.

За здійснення пропаганди у навчальних закладах, і за впровадження освітніх стандартів держави-агресора – виправні роботи на строк до 2 років, арешт до 6 місяців або позбавлення волі до 3 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю терміном від 10 до 15 років.

За передачу матеріальних ресурсів незаконним збройним формуванням на окупованій території, а також за провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором чи окупаційною адміністрацією – штраф до 10 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів або позбавлення волі від 3 до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на 10 – 15 років та з конфіскацією майна.

За добровільне обіймання господарської або адміністративної посади, включно з виборною, у незаконних органах влади, а також за участь в організації та проведенні незаконних виборів чи референдумів на окупованій території, або й за публічні заклики до проведення таких заходів – позбавлення волі на 5 – 10 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю терміном на 10 – 15 років та з конфіскацією майна або без такої.

За організацію та проведення політичних або інформаційних заходів у співпраці з державою-агресором або окупаційною адміністрацією, спрямованих на підтримку держави-агресора, її окупаційної адміністрації чи збройних формувань, або на уникнення нею відповідальності за збройну агресію проти України, а також за активну участь у таких заходах – позбавлення волі на 10 – 12 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на 10 – 15 років та з конфіскацією майна або без такої.

За добровільне обіймання посади в незаконних судових або правоохоронних органах, добровільну участь в незаконних збройних формуваннях, створених на окупованій території чи в збройних формуваннях держави-агресора, а також за надання таким формуванням допомоги у бойових діях проти Збройних сил та інших військових формувань України – позбавлення волі на 12 – 15 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на 10 – 15 років з конфіскацією майна або без такої.

5143 – передбачає ліквідацію партій та громадських організацій

Законопроєкт 5143 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо забезпечення відповідальності осіб, які здійснювали колабораційну діяльність)", за словами Кравчук, доповнює попередній законопроєкт:

Щодо обмеження доступу до виконання окремих функцій, пов’язаних із проведенням виборів усіх рівнів.

Щодо доступу до військової служби та допуску до державної таємниці для осіб, які співпрацювали з державою агресором, її окупаційною адміністрацією чи її збройними формуваннями.

Також документ "встановлює додаткові правові підстави для ліквідації політичних партій, громадських, благодійних чи релігійних організацій, професійних спілок та громадських формувань з охорони громадського порядку та державного кордону, уповноважені особи яких здійснювали таку співпрацю".

Над цією законодавчою ініціативою зараз працюватиме профільний комітет, редакція може змінитись. Будемо розгортати широку дискусію з залученням експертного середовища, адже це важливо для відновлення справедливості та захисту української державності у всіх сферах її життєдіяльності,

– підсумувала Євгенія Кравчук.

Варто нагадати, що ще в листопаді Петиція про узаконення понять "колаборант" і "пособник окупантів" набрала голоси