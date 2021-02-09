Партия "Слуга народа" 10 февраля проведет съезд, на котором будут обсуждать выдвижение кандидатов на довыборы в Раду. Кроме этого, на следующей неделе, 15 февраля, состоится заседание фракции.

На съезде должны выдвинуть двух кандидатов для дополнительных выборов в Верховную Раду. Об этом заявил председатель Партии Александр Корниенко.

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О каких округах говорится

50 округ, в Донецкой области;

87 округ, в Ивано-Франковской области.

После съезда должен состояться брифинг Корниенко и кандидатов.

Почему будут проходить дополнительные выборы

Довыборы в округах состоятся 28 марта 2021 года.

Предыдущий нардеп от 50 округа Руслан Требушкин стал мэром Покровска и написал заявление на сложение полномочий.

Мажоритарщик из 87 округа Зиновий Андреевич также отказался от мандата, потому что стал председателем Надворнянской ОТГ.

Что будут обсуждать на заседании фракции

По словам Корниенко, на заседании фракции будут обсуждать законопроекты, которые Рада будет рассматривать на следующей неделе. Например, законопроект об обороте оружия и инициативы, что касается "евроблях".

Будут ли обсуждать повторное назначение Витренко

Корниенко не ответил, будут ли обсуждать повторное назначение Юрия Витренко главой Минэнерго. Однако политик добавил, что в отношении третьей попытки назначения ведут консультации.

Заметим, впервые Рада провалила голосование за назначение Витренко 17 декабря. Во время второй попытки, 28 января, достаточного количества голосов снова не собралось. Правда, Витренко исполняет обязанности министра энергетики. Его назначило правительство.