Ярослав Железняк заявил, что "Слуги народа" зарегистрировали новую временную следственную комиссию №5243 "об угрозах нацбезопасности". Она якобы будет расследовать операцию по вагнеровцам и записям переговоров между Виктором Медведчуком и Владиславом Сурковым.

В начале сентября 2020 года партия "Голос" уже начала создавать ВСК по делу вагнеровцев. Тогда к ней подали своих членов "Европейская Солидарность" и "Батькивщина".

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Другие фракции, по словам нардепа от "Голоса" Железняка, не подали своих представителей. "Слуги" якобы каждый раз обещали подать, но "не успевали".

Кто войдет в ТСК "Слуги народа"

"Оппозиционная платформа – За жизнь",

группа "Довіра",

партия "За майбутнє".

Теперь будут в зал выносить 2 документа. Учитывая, что на создание ВСК необходимо 150 голосов, нас может ожидать ситуация, когда в Раде создадут сразу 2 ВСК по вагнеровцам. Так сказать, оппозиционная версия и коалиционная,

– заявил Железняк.

Отметим, ранее председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия подтверждал, что эти партии уже согласились делегировать своих представителей. Однако, "Голос" и "ЕС", по его словам, еще этого не сделали.

Коротко о деле вагнеровцев

29 июля 2020 года в Беларуси задержали 32 боевиков частной военной компании "Вагнера".

Киев направил Минску запрос на экстрадицию 28 вагнеровцев, потому что они были причастны к преступлениям на Донбассе. Однако там его проигнорировали и передали силовиков России.

Впоследствии в СМИ появилась информация, что Украина планировала задержать вагнеровцев, однако спецоперация сорвалась из-за "слива" из Офиса Президента.

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