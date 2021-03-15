"Слуги" взяли Шуфрича заместителем председателя ВСК по вагнеровцам и пленкам Медведчука
Ярослав Железняк заявил, что "Слуги народа" зарегистрировали новую временную следственную комиссию №5243 "об угрозах нацбезопасности". Она якобы будет расследовать операцию по вагнеровцам и записям переговоров между Виктором Медведчуком и Владиславом Сурковым.
Источник:телеграм Ярослава Железняка
В начале сентября 2020 года партия "Голос" уже начала создавать ВСК по делу вагнеровцев. Тогда к ней подали своих членов "Европейская Солидарность" и "Батькивщина".
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Другие фракции, по словам нардепа от "Голоса" Железняка, не подали своих представителей. "Слуги" якобы каждый раз обещали подать, но "не успевали".
Кто войдет в ТСК "Слуги народа"
- "Оппозиционная платформа – За жизнь",
- группа "Довіра",
- партия "За майбутнє".
Теперь будут в зал выносить 2 документа. Учитывая, что на создание ВСК необходимо 150 голосов, нас может ожидать ситуация, когда в Раде создадут сразу 2 ВСК по вагнеровцам. Так сказать, оппозиционная версия и коалиционная,
– заявил Железняк.
Отметим, ранее председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия подтверждал, что эти партии уже согласились делегировать своих представителей. Однако, "Голос" и "ЕС", по его словам, еще этого не сделали.
Коротко о деле вагнеровцев
- 29 июля 2020 года в Беларуси задержали 32 боевиков частной военной компании "Вагнера".
- Киев направил Минску запрос на экстрадицию 28 вагнеровцев, потому что они были причастны к преступлениям на Донбассе. Однако там его проигнорировали и передали силовиков России.
- Впоследствии в СМИ появилась информация, что Украина планировала задержать вагнеровцев, однако спецоперация сорвалась из-за "слива" из Офиса Президента.
Главное о разговоре Медведчука и Суркова
- 25 февраля издание "Цензор.нет" обнародовало аудиозапись телефонного разговора за 2014 год. В нем якобы Виктор Медведчук и бывший помощник президента России Владислав Сурков обсуждали проблему Крыма и обмен пленными.
- В Офисе Президента заявили, что не сомневаюсь в том, что запись правдива. Кроме того, они отметили участие пятого президента Петра Порошенко. Мол, именно он уполномочил Медведчука представлять Украину в переговорах об обмене пленными.
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