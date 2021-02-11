Нардепы от "Слуги народа" предлагают отменить или отсрочить штрафы за нарушение закона о языке. Для этого уже зарегистрировали 2 законопроекта.

Авторы законопроекта №4638 хотят изъять из закона о языке пункты со штрафами. В инициативе №4638-2 предлагают отложить штрафы за нарушения на 1,5 года. Все якобы для того, чтобы облегчить условия ведения хозяйственной деятельности во время пандемии.

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Что известно об инициативах

Группа нардепов 25 января зарегистрировала законопроект №4638. К этому причастны Максим Бужанский, Александр Дубинский, Евгений Шевченко, Евгений Брагар, Александр Качура, Даниил Гетманцев и тому подобное. Инициаторами проекта №4638-2 стали Никита Потураев, Евгения Кравчук, Александр Корниенко и др.

Президентская партия начала беспрецедентную атаку на закон о языке. После провала попыток законсервировать русский язык в образовании, "слуги народа" решили разрушить механизм защиты права на получение услуг на государственном языке,

– говорится в сообщении сообщества.

"Мова об'єднує" обратилась к президенту Владимиру Зеленскому и партии "Слуга народа", чтобы те отозвали законопроекты.

Что этому предшествовало