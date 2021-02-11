"Слуги" предлагают отменить штрафы за нарушение закона о языке
Нардепы от "Слуги народа" предлагают отменить или отсрочить штрафы за нарушение закона о языке. Для этого уже зарегистрировали 2 законопроекта.
Источник:Гражданское сообщество "Мова об'єднує"
Авторы законопроекта №4638 хотят изъять из закона о языке пункты со штрафами. В инициативе №4638-2 предлагают отложить штрафы за нарушения на 1,5 года. Все якобы для того, чтобы облегчить условия ведения хозяйственной деятельности во время пандемии.
Кстати "Началось, бл * ть": киевская кассирша отказалась говорить на украинском
Что известно об инициативах
- Группа нардепов 25 января зарегистрировала законопроект №4638. К этому причастны Максим Бужанский, Александр Дубинский, Евгений Шевченко, Евгений Брагар, Александр Качура, Даниил Гетманцев и тому подобное.
- Инициаторами проекта №4638-2 стали Никита Потураев, Евгения Кравчук, Александр Корниенко и др.
Президентская партия начала беспрецедентную атаку на закон о языке. После провала попыток законсервировать русский язык в образовании, "слуги народа" решили разрушить механизм защиты права на получение услуг на государственном языке,
– говорится в сообщении сообщества.
"Мова об'єднує" обратилась к президенту Владимиру Зеленскому и партии "Слуга народа", чтобы те отозвали законопроекты.
Что этому предшествовало
- С 16 января 2021 года все работники сферы услуг должны обращаться к клиентам на украинском языке. Переходить на другой язык можно, если этого требует клиент.
- Нарушители сначала будут получать предупреждение. В случае повторного нарушения – штраф в размере 5 100 – 6 800 гривен.
- Кстати, более 60% людей поддерживают закон о языке.
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