На очереди Шарий: большинство "слуг" поддержали блокирование каналов Медведчука
Решение о введении санкций против владельца пророссийских телеканалов 112 ZIK NewsOne поддержала большая часть депутатов от "Слуги народа". Однако Давид Арахамия заявил, что пока не изучал вопрос законности введения ограничений.
Источник: 24 канал
В целом "слуги" якобы довольны решением о введении санкций против пророссийских каналов.
К теме Zik, 112 и Newsone прекратили вещание: как отреагировал Козак и телеканалы
По данным телеграм-канала Pavlovsky News, среди нардепов, которые поддержали введение санкций, есть Николай Тищенко, Мария Мезенцева, Марьяна Безуглая и другие.
Что "слуги" говорят о санкциях
Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заверил, что введение санкций против медведчуковских каналов нельзя сравнить с ограничением свободы слова в России и Беларуси, ведь в Украине продолжается война. Однако сам политик пока не изучал законность такого решения.
Нужно изучить юридическую модель. Я не участвовал в подготовке решения,
– пояснил Арахамия.
Арахамия о введении санкций против медведчуковских СМИ: видео
"Слуга народа" Данил Гетманцев назвал решение СНБО о блокировании телеканалов "странным".
"Знаю точно, что единственный на 100% прогнозируемый результат любого закрытия СМИ – рост его популярности. Странное решение СНБО, которое требует объяснений", – сказал Гетманцев.
Заметим, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков удержался на голосовании о введении санкций против российских СМИ. По его словам, санкции против телеканалов – это плохо и не важно, кому они принадлежат.
Депутаты от "Слуги народа" приехали в Верховную Раду раньше из-за вероятного блокирования трибуны: видео
Шария могут заблокировать
По данным СМИ, на очереди блокировки – ютуб-канал одиозного Анатолия Шария.
Сейчас это одна из тем, которую кулуарно обсуждают депутаты. В ближайшее время вернут уголовные дела против Шария и тогда найдут инструменты для закрытия его ресурса,
– говорится в сообщении.
Что известно об Анатолии Шарие
Шарий – это пророссийский блогер, известный своими "зашкварными" роликами на ютубе. Ранее он опубликовал карту Украины без временно оккупированного Крыма. Из-за этого на него завели уголовное дело за посягательство на территориальную целостность Украины.
Поделиться новостью