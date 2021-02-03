Решение о введении санкций против владельца пророссийских телеканалов 112 ZIK NewsOne поддержала большая часть депутатов от "Слуги народа". Однако Давид Арахамия заявил, что пока не изучал вопрос законности введения ограничений.

Источник: 24 канал

В целом "слуги" якобы довольны решением о введении санкций против пророссийских каналов.

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По данным телеграм-канала Pavlovsky News, среди нардепов, которые поддержали введение санкций, есть Николай Тищенко, Мария Мезенцева, Марьяна Безуглая и другие.

Что "слуги" говорят о санкциях

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заверил, что введение санкций против медведчуковских каналов нельзя сравнить с ограничением свободы слова в России и Беларуси, ведь в Украине продолжается война. Однако сам политик пока не изучал законность такого решения.

Нужно изучить юридическую модель. Я не участвовал в подготовке решения,

– пояснил Арахамия.

Арахамия о введении санкций против медведчуковских СМИ: видео

"Слуга народа" Данил Гетманцев назвал решение СНБО о блокировании телеканалов "странным".

"Знаю точно, что единственный на 100% прогнозируемый результат любого закрытия СМИ – рост его популярности. Странное решение СНБО, которое требует объяснений", – сказал Гетманцев.

Заметим, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков удержался на голосовании о введении санкций против российских СМИ. По его словам, санкции против телеканалов – это плохо и не важно, кому они принадлежат.

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Шария могут заблокировать

По данным СМИ, на очереди блокировки – ютуб-канал одиозного Анатолия Шария.

Сейчас это одна из тем, которую кулуарно обсуждают депутаты. В ближайшее время вернут уголовные дела против Шария и тогда найдут инструменты для закрытия его ресурса,

– говорится в сообщении.

Что известно об Анатолии Шарие

Шарий – это пророссийский блогер, известный своими "зашкварными" роликами на ютубе. Ранее он опубликовал карту Украины без временно оккупированного Крыма. Из-за этого на него завели Шарий – это пророссийский блогер, известный своими "зашкварными" роликами на ютубе. Ранее он опубликовал карту Украины без временно оккупированного Крыма. Из-за этого на него завели уголовное дело за посягательство на территориальную целостность Украины.

Обратите внимание! 2 февраля СНБО ввела санкции против официального владельца телеканалов ZIK, NewsOne и 112 Тараса Козака. Известно, что медиа функционируют под руководством кума Владимира Путина Виктора Медведчука. Больше об ограничении – читайте здесь.