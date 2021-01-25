Пропрезидентская фракция "Слуга народа" вечером 25 января провела заседание. Прибыл на него и сам президент Владимир Зеленский, а также временный глава Минэнерго Юрий Витренко. В частности, вопрос о полноценном назначении последнего обсудили нардепы.

Источник: LB.ua

Заседание "слуги народа" провели в конгрессно-выставочном центре "Парковый". Депутатов допускали на заседание без телефонов и других электронных гаджетов. Мероприятие началось в 18: 00.

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Что "слуги народа" решили насчет Витренко

Одним из ключевых вопросов заседания было собственно назначение первым вице-премьером по вопросам энергетики Юрия Витренко.

Голосование по его назначению происходило с помощью подписей.

После депутаты решили вернуться к этому вопросу на следующий день, 26 января, но уже в сессионном зале Верховной Рады.

К слову, назначение Витренко есть в повестке дня парламента на текущую пленарную неделю 26–29 января.

Комментарий руководителя политсилы Александра Корниенко

Он на брифинге отметил, что 26 января Рада точно не будет рассматривать вопрос назначения Юрия Витренко министром энергетики. Однако нардепы планируют проголосовать до конца пленарной недели 26–29 января. Правда, для соответствующего голосования еще нужно собрать необходимое количество голосов.

По его словам, на этот раз кандидатура Витренко должна получить гораздо большую поддержку в зале, чем во время первого голосования в декабре. Это должно произойти прежде всего из-за того, что за Витренко выступает президент Владимир Зеленский.

Также Корниенко подчеркнул, что руководить Министерством энергетики следует полноценному министру, а не исполняющему обязанности.

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Назначение Юрия Витренко: главное

За назначение Витренко на должность вице-премьера – министра энергетики Верховная Рада голосовала 17 декабря. Однако его кандидатуру поддержали лишь 186 нардепов из 226 необходимых. Поэтому решение принято не было.

Сам Витренко назвал это "очень полезным опытом".

Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отметил, что Витренко попытаются назначить на должность министра энергетики уже в январе 2021 года, ведь альтернативы пока нет.

21 декабря на заседании Кабмина решили назначить Витренко первым заместителем министра энергетики и исполняющим обязанности главы ведомства.

Это не понравилось некоторым нардепам, в частности спикеру Дмитрию Разумкову. Свою позицию они аргументируют тем, что правительство якобы все сделало тихо и без консультаций с ними.

Интересно, что 15 декабря также состоялось заседание фракции "Слуга народа". И на нем выступал Витренко. По словам, руководителя политсилы Александра Корниенко, к бывшему исполнительному директору Нафтогаза вопросов было меньше всего.

Подробнее с биографией Юрия Витренко можете ознакомиться по этой ссылке

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