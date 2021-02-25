Представители партии "Слуга народа" и Офиса президента периодически ведут переговоры с лидером партии "Голос" относительно коалиции Кирой Рудик. Такие возможности объединения обсуждают уже не впервые.

Об этом глава партии "Голос" Кира Рудик заявила в интервью Интерфакс-Украина. Однако более конкретной информации относительно того, рассматривает ли ее партия вариант объединения, не предоставила.

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Со мной кто-то ведет переговоры, чтобы мы присоединились. Время от времени на меня выходят представители либо офиса, либо партии "Слуга народа" с переговорами о том, где мы можем объединить наши усилия,

– рассказала Рудик.

Председатель партии "Голос" подчеркнула: даже, не находясь в коалиции с парламентским большинством, ее партия поддерживает действия власти, которые являются "правильными для страны". Речь идет о последних шагах Зеленского, которые дают команде "Голоса" "большие надежды". В партии считают, что это системные, проукраинские государственные шаги (очевидно, речь идет о наложении санкций на Козака и Медведчука с компанией – 24 канал).

Относительно должностей в правительстве, которые могли бы занять представители "Голоса", Рудик ответила многозначительно: "Если будет несколько направлений, где мы можем полностью воплотить намеченные реформы, то мы готовы взяться за это и делать".

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