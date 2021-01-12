США ввели санкции против украинцев, которые могли быть причастны к вмешательству в президентские выборы Штатов. В санкционном списке оказался нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский. Сами "слуги" назвали обвинения США "достаточно серьезными".

Также нардепы президентской партии требуют от руководства "Слуги народа" разобраться с ситуацией. Об этом заявил глава Львовской ОГА и "слуга народа" Максим Козицкий в Фейсбуке.

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Козицкий призвал руководство политсилы дать оценку ситуации.

Его (Дубинского – 24 канал) называют "частью связанной с Россией сети иностранного влияния". Обвинения достаточно серьезные,

– констатировал Козицкий.

Позиция " Слуги народа"

Официально фракция не обсуждала факт внесения их нардепа Александра Дубинского в санкционный список США. Однако нардепы уже высказали свое мнение на этот счет.

Так, Евгения Кравчук отметила, что часто шаги и высказывания Дубинского не совпадали с позицией политсилы. В то же время парламентария подчеркнула: официальная позиция Украины всегда заключалась в том, что вмешательство в процесс выборов в любой стране является недопустимым.

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