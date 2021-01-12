"Слуги народа" требуют, чтобы в партии разобрались с ситуацией с Дубинским
США ввели санкции против украинцев, которые могли быть причастны к вмешательству в президентские выборы Штатов. В санкционном списке оказался нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский. Сами "слуги" назвали обвинения США "достаточно серьезными".
Также нардепы президентской партии требуют от руководства "Слуги народа" разобраться с ситуацией. Об этом заявил глава Львовской ОГА и "слуга народа" Максим Козицкий в Фейсбуке.
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Козицкий призвал руководство политсилы дать оценку ситуации.
Его (Дубинского – 24 канал) называют "частью связанной с Россией сети иностранного влияния". Обвинения достаточно серьезные,
– констатировал Козицкий.
Позиция " Слуги народа"
Официально фракция не обсуждала факт внесения их нардепа Александра Дубинского в санкционный список США. Однако нардепы уже высказали свое мнение на этот счет.
Так, Евгения Кравчук отметила, что часто шаги и высказывания Дубинского не совпадали с позицией политсилы. В то же время парламентария подчеркнула: официальная позиция Украины всегда заключалась в том, что вмешательство в процесс выборов в любой стране является недопустимым.
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Что известно о санкциях против Дубинского
- Министерство финансов США 11 января ввело санкции против окружения нардепа Андрея Деркача. В санкционный перечень попал Александр Дубинский, а также экс-нардеп Александр Онищенко. Также в списке оказались несколько украинских информационных ресурсов.
- Ограничения ввели из-за вмешательства в выборы в США. Дело в том, что в мае 2020 года Деркач обнародовал аудиозаписи разговоров, которые якобы могут свидетельствовать о влиянии демократа Джо Байдена на пятого президента Украины Петра Порошенко.
- Интересно, что сам Деркач попал под санкции США еще в сентябре 2020 года.
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