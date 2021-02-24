Группа народных депутатов из "Слуги народа" обнародовала заявление в связи с оглашением приговора одесскому активисту Сергею Стерненко. Парламентарии требуют провести судебную реформу и просят не провоцировать насилие. Однако во фракции есть и те, кто призвал силовиков "действовать с минимальной терпимостью к нарушениям правопорядка на улицах".

Депутаты отметили, что дело Стерненко является лишь маркером недоверия общества к судебной системе.

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Что "слуги народа" говорят о деле Стерненко

Они заявили, что понимают, почему активисты выходят на протесты. Кроме того, считают, что выбор судьи, который благосклонен к советским лидерам Сталину и Ленину, вызывает возмущение.

В то же время добавляют, что различные "оппозиционные силы хотят использовать дело, чтобы разделить Украину на 2 лагеря".

Мы считаем именно вопрос восстановления справедливого правосудия наиболее принципиальным для украинского общества, но осуждаем политические цели дестабилизации страны, которые преследуют некоторые политические силы,

– подчеркнули депутаты.

Члены фракции, подписавшие обращение

разделяют требование о необходимости немедленно провести судебную реформу и обещают приложить усилия, чтобы она стала приоритетом в 2021 году;

требуют гарантировать безопасность жизни и здоровья Сергея Стерненко;

требуют публичного, прозрачного судебного процесса во всех последующих инстанциях;

считают, что дальнейший судебный процесс должен состояться под председательством судей, которые имеют безупречную репутацию;

призывают гражданское общество не провоцировать насилие и не дать использовать себя для дестабилизации ситуации в Украине.

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Во фракции есть и другие мнения

В то же время Даниил Гетманцев в Фейсбуке отметил, что поддерживает мирные собрания, но "демократия основывается на уважении к закону и его соблюдении".

Поэтому мы категорически осуждаем любые проявления насилия и не разделяем попытки использовать реализацию права на мирные собрания как средство давления на органы власти и суд с целью избежания отдельными лицами правосудия,

– написал Гетманцев.

Он добавил, что "слуги" требуют от правоохранительных органов действовать в соответствии с законом с минимальной толерантностью к нарушениям правопорядка на улицах городов.

А политиков, пытающихся использовать в своих целях решение суда по делу Стерненко, Гетманцев призвал "воздержаться от неразумной траты денег".

Приговор Стерненко: что известно

Активиста Сергея Стерненко приговорили к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы.

и 3 месяцам лишения свободы. Его обвинили в похищении и избиении Сергея Щербича с якобы целью завладеть 300 гривнами. Щербич ранее был депутатом пророссийской партии. Сам Стерненко неоднократно подчеркивал, что дело против него является сфабрикованным.

Судья Виктор Попревич, который объявлял приговор активисту, в свое время прославился тем, что установил возле своего дома бюсты советских диктаторов – Владимира Ленина и Иосифа Сталина.

После оглашения приговора украинцы в примерно 20 городах вышли на акции протеста. В Киеве под Офисом Президента произошли столкновения.



Что известно о приговоре Стерненко / инфографика 24 канала