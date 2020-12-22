Депутаты от "Слуги народа" в 2021 году обещают "ударным темпом" принять большие реформы. Перемены коснутся экономики.

Некоторые планы не смогли реализовать в 2020 году из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил глава фракции Давид Арахамия и глава партии Александр Корниенко, сообщили в телеграм-канале "Слуги народа".

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Хотим в январе вернуться и ударным темпом принять большие реформы,

– отметил Арахамия.

О каких реформах и инициативах идет речь

Амнистия капитала;

создание Бюро экономической безопасности,

законопроект о реформе СБУ;

локализация;

закон о всеукраинском референдуме;

честный прожиточный уровень;

индексация пенсий в марте и доплаты пенсионерам, достигшим 75 лет;

увеличение зарплат врачам и учителям на 30%;

судебная реформа;

реформа Конституционного Суда;

закон о бытовых отходах;

помощь предпринимателям и работникам с выплатой до 8 тысяч гривен каждому;

ускорение программы "Большая стройка";

начало программы "Большая реставрация". В частности, восстановление 100 памятников культурного наследия.

Несмотря на реформы, Корниенко отметил, что 2021 год должен стать годом восстановления экономики и культуры.

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