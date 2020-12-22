"Слуги народа" обещают принимать реформы "ударным темпом" в 2021 году: план депутатов
Депутаты от "Слуги народа" в 2021 году обещают "ударным темпом" принять большие реформы. Перемены коснутся экономики.
Некоторые планы не смогли реализовать в 2020 году из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил глава фракции Давид Арахамия и глава партии Александр Корниенко, сообщили в телеграм-канале "Слуги народа".
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Хотим в январе вернуться и ударным темпом принять большие реформы,
– отметил Арахамия.
О каких реформах и инициативах идет речь
- Амнистия капитала;
- создание Бюро экономической безопасности,
- законопроект о реформе СБУ;
- локализация;
- закон о всеукраинском референдуме;
- честный прожиточный уровень;
- индексация пенсий в марте и доплаты пенсионерам, достигшим 75 лет;
- увеличение зарплат врачам и учителям на 30%;
- судебная реформа;
- реформа Конституционного Суда;
- закон о бытовых отходах;
- помощь предпринимателям и работникам с выплатой до 8 тысяч гривен каждому;
- ускорение программы "Большая стройка";
- начало программы "Большая реставрация". В частности, восстановление 100 памятников культурного наследия.
Несмотря на реформы, Корниенко отметил, что 2021 год должен стать годом восстановления экономики и культуры.
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