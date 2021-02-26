Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что политсила не высказывает свое мнение из-за приговора Стерненко осознанно. Все из-за того, что позиции депутатов разнятся.

Об этом глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко рассказал в эфире одного из телеканалов. Он подчеркнул: на такой ход фракция пошла сознательно.

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Нет позиции во фракции. И это не хаос, это сознательное решение фракции – не высказывать позицию. Почему? Потому, что во фракции люди, которые за одну позицию и за другую позицию,

– отметил Корниенко.

Что говорили "Слуги народа" ранее о приговоре Стерненко

Ранее депутат от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк заявила, что члены фракции бросаются противоречивыми заявлениями из-за приговора.

Часть "слуг" заявили, что понимают, почему активисты протестуют. По их мнению, такой приговор вызывает возмущение.

Нардеп Даниил Гетманцев выступил с другим заявлением "слуг". Мол, мирные собрания они поддерживают, но, "демократия основывается на уважении к закону и его соблюдении".

Обратите внимание! Приморский суд Одессы 23 февраля приговорил Стерненко к 7 годам и 3 месяцам тюрьмы с конфискацией половины имущества. Дело касается похищения экс-депутата Коминтерновского райсовета. Стерненко якобы хотел завладеть его деньгами – 300 гривнами. Сам Стерненко назвал это производство политически мотивированным. После оглашения приговора в городах Украины начались протестные акции.



Коротко о приговоре Стерненко / Инфографика 24 канала