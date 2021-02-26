Нет позиции: в "Слуге народа" объяснили, почему не комментируют приговор Стерненко
Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что политсила не высказывает свое мнение из-за приговора Стерненко осознанно. Все из-за того, что позиции депутатов разнятся.
Источник:24 канал
Об этом глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко рассказал в эфире одного из телеканалов. Он подчеркнул: на такой ход фракция пошла сознательно.
Это интересно Стерненко – "агент СБУ": Баканов прокомментировал слухи
Нет позиции во фракции. И это не хаос, это сознательное решение фракции – не высказывать позицию. Почему? Потому, что во фракции люди, которые за одну позицию и за другую позицию,
– отметил Корниенко.
Что говорили "Слуги народа" ранее о приговоре Стерненко
- Ранее депутат от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк заявила, что члены фракции бросаются противоречивыми заявлениями из-за приговора.
- Часть "слуг" заявили, что понимают, почему активисты протестуют. По их мнению, такой приговор вызывает возмущение.
- Нардеп Даниил Гетманцев выступил с другим заявлением "слуг". Мол, мирные собрания они поддерживают, но, "демократия основывается на уважении к закону и его соблюдении".
Поделиться новостью
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter