В партии "Слуга народа" заявили, что партия не нанимала лоббистов из США. Контракт с ними в феврале 2021 года подписала общественная организация, учредителями которой являются помощники депутатов от "Слуги народа".

Что говорят "слуги" о сотрудничестве с лоббистами

Руководитель партии Александр Корниенко заявил, что контракт с американскими лоббистами подписали не в интересах политсилы.

К теме "Слугам народа" наняли лоббистов из США, им ежемесячно платят 50 тысяч долларов, – "Схемы"

Мы никого не нанимали, и партия к этому имеет косвенное отношение. Это было соглашение о сотрудничестве или некий меморандум между фракцией за подписью Давида Арахамии и известной общественной организацией,

– пояснил Корниенко.

Политик также подчеркнул, что ему неизвестно, кто финансирует ГО.

Сам Арахамия заявил, что якобы не знает, "что они кому платили". В партии, по его словам, есть меморандум о сотрудничестве с ОО, которая занимается продвижением интересов Украины по всему миру.

"Которых они там используют лоббистов, или каких – то адвокатов, – то мы в это не вмешиваемся никоим образом. Мы никак не финансируем этот процесс", – подчеркнул Арахамия.

Нардеп заверил, что когда в СМИ появился материал об услугах лоббистов для "слуг", он переспросил откуда на это берут деньги. "Они заверили, что там нет никаких средств олигархов, крупного бизнеса, это все пожертвования".

Будет ли декларировать партия услуги лоббистов

По словам Корниенко, если оплата услуг является "взносом", то это задекларируют. Однако он не рассказал, когда именно это планируют сделать.

Пока мы не достигнем идеального состояния, мы будем над этим работать. Понятно, что затягивать не будем,

– заявил Корниенко.

Кому принадлежит ГО, которая наняла лоббистов для "слуг"