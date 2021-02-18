Депутаты от фракции "Слуга народа" пытаются обеспечить прохождение в Конституционный Суд "своих людей", потому что им выгодно иметь ручных управляемых судей. В частности, они могут это делать с согласия Владимира Зеленского.

Эксперт Центра противодействия коррупции Галина Чижик рассказала, что для назначения судьи Конституционного Суда должны были создать независимую конкурсную комиссию, которая бы профессионально оценила кандидатов на эту должность. В частности, туда должны войти представители общественности и международные эксперты.

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По словам Чижик то, что происходило в комитете парламента по вопросам правовой политики, никак нельзя назвать конкурсом. Она отметила, что один из кандидатов, а именно депутат от ОПЗЖ Юрий Павленко, даже не имеет 15 лет юридического стажа.

Это является очевидным фактом, но депутаты в комитете просто закрыли на это глаза, хотя этот факт является прямым нарушением Конституции,

– подчеркнула она.

Как решали Конституционный кризис

Как отметила эксперт, когда Конституционный Суд в 2020 году отменил важные положения закона о предотвращении коррупции, Зеленский обратился к Венецианской комиссии с просьбой помочь разрешить кризис. Тогда эксперты сказали, что важнейшей задачей является обеспечение справедливого конкурсного отбора судей.

"Однако после заключения Венецианской комиссии парламент ничего не сделал для того, чтобы решить Конституционный кризис", – отметила эксперт.

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Что известно о Викторе Кичуне

По словам эксперта, Кичун – это близкий друг Федора Вениславского, который является депутатом от "Слуги народа" и представителем президента в КСУ. По ее мнению, именно это обеспечило ему избрание на должность. Чижик отметила, что Кичун вместе с Вениславским работали в юридической академии.

Однако эксперт подчеркнула, что несмотря на незначительные доходы, новый судья КСУ обладает большим количеством недвижимости и имеет много ценного движимого имущества.

Если бы был конкурс и кандидатов оценивала независимая конкурсная комиссия, то Кичун должен был бы объяснять происхождение своего имущества,

– рассказала Чижик.

Впрочем эксперт добавила, что этим фактом никто даже не интересовался.

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Что этому предшествовало

В октябре 2020 года Конституционный Суд признал неконституционными отдельные положения антикоррупционного законодательства.

На онлайн-заседании Комитета по вопросам правовой политики 13 ноября 2020 года объявили новый конкурс на вакантную должность судьи КСУ.

Венецианская комиссия рекомендовала, чтобы судей по депутатской квоте выбирало квалифицированное большинство.

Депутаты 18 февраля 2021 года назначили нового судью в Конституционный Суд. Им стал Виктор Кичун, кандидат от "Слуги народа".



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