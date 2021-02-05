За кандидатуру Юрия Витренко на должность министра энергетики не смогли проголосовать уже во второй раз. Нардепы уже и сомневаются, смогут ли принять назначение в следующий раз. В то же время предположили, кто бы еще мог подать свою кандидатуру.

В интервью в программе "Перекрестный допрос" нардепка от "Слуги народа" Евгения Кравчук рассказала, что говорили и о возможной кандидатуре нардепа от их фракции Андрее Герусе. Однако тот якобы не выявил такого желания.

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"Я спрашивала Андрея (Геруса – 24 канал) об этом после того, как мы не проголосовали второй раз (за Витренко – 24 канал). У меня нет ощущения, что он очень хочет занять эту должность", – поделилась Кравчук.

На вопрос о том, поддерживает ли вероятную кандидатуру Геруса Владимир Зеленский – нардепка не дала четкого ответа.

Это уже вопрос к президенту,

– заявила она.

Кто сейчас исполняет обязанности министра энергетики

Она добавила, что сейчас Витренко исполняет обязанности министра, однако его полномочия, по словам Кравчук, "очень обрезанные".

"Он практически ничего не может. Он даже не голосует на заседаниях Кабинета Министров, поэтому есть вариант повторного внесения его кандидатуры", – пояснила Кравчук.

Хватит ли голосов в третий раз

Как отметила Кравчук, "слуги народа" не смогут самостоятельно назначить Витренко.

Я абсолютно убеждена, что без внешних голосов мы не сможем проголосовать кандидатуру Витренко,

– сказала нардепка.

Она согласилась, что количество нардепов во фракции позволяет это сделать, однако пояснила, что в некоторых вопросах коллеги не могут договориться – это и является причиной.

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