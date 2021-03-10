"Слуги" готовятся к масштабному съезду: анонсируют "поворотный" момент
Съезд партии "Слуга народа" состоится 13 марта. Планируются масштабные изменения. В частности, хотят изменить политику партии и провести инвентаризацию ее членов.
Источник:Obozrevatel
Нужно меняться для влияния на государственную и местную политику, а не концентрироваться только на работе с электоратом. Об этом рассказала заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.
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Что известно о съезде
Основными темами съезда будут закрепление новой организационной структуры партии и пропись новой редакции устава.
Этот съезд будет неким поворотным моментом для нашей партии. Нас стало значительно больше, ведь теперь в советах всех уровней от "Слуги народа" около 7 тысяч человек
– сказала чиновница.
По словам Кравчук, партия должна перестроиться. Она отметила, что депутаты хотят расширить цели партии и очертить методы, которыми будут достигать задачи команды на всех уровнях.
Будут ли говорить о кадровых изменениях
Кравчук не подтвердила информацию о кадровых изменениях в руководстве политсилы. Как отметила политик, сенсационных кадровых историй ожидать не стоит, но интересного все же будет много.
Нардеп добавила, что, вероятно, съезд рассмотрит и примет требование провести инвентаризацию членов партии и сделать региональные партийные конференции.
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